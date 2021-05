Kaukobussiliikenteessä tänään ruuhkaa – vuoroja myyty loppuun

Kaukoliikenteen busseihin odotetaan tänään poikkeuksellisen paljon matkustajia veturinkuljettajien mielenilmauksen vuoksi. Matkahuollon toimitusjohtaja Janne Jakola sanoo, että päivästä tulee koko alkuvuoden vilkkain matkustuspäivä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Osa päivän bussivuoroista on jo loppuunmyytyjä. Busseja on lisätty ruuhkaisimmille vuoroille, joilla VR:llä on normaalisti paljon kapasiteettia.

Matkahuolto suosittaa asiakkaitaan varmistamaan liput tänään ajettaviin vuoroihin hyvissä ajoin. Vuoroihin voi tulla muutoksia päivän aikana.

Tällä hetkellä Matkahuollon busseissa ei ole täyttörajoituksia koronan takia millään alueilla. Matkahuollosta muistutetaan, että bussiin saa tulla vain terveenä, käsi- ja yskimishygieniasta tulee pitää huolta ja kasvomaskia pitää käyttää.