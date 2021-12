Kaunokirjallisuuden Finlandia taas Jukka Viikilälle – tietokirjallisuuden voittaja kysyy, miksi nykymusiikki on niin vaikeaa

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon on voittanut Jukka Viikilän romaani Taivaallinen vastaanotto (Otava). Viikilä voitti Finlandian myös vuonna 2016, tuolloin esikoisromaanillaan Akvarelleja Engelin kaupungista (Gummerus). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Voittajan valitsi tänä vuonna elokuvaohjaaja Zaida Bergroth.

Viikilän fragmentaarinen Taivaallinen vastaanotto kertoo kirjailijasta nimeltä Jan Holm ja siitä, miten erilaiset lukijat hänen teostaan tulkitsevat. Viikilän mukaan kyseessä on pitkälti kirja kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta.

Finlandia-palkinto perustettiin vuonna 1984. Viikilä on kolmas kirjailija, joka on voittanut kaunokirjallisuuden Finlandian kahdesti. Aiemmat tuplapalkitut ovat Bo Carpelan sekä Olli Jalonen.

Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon on voittanut Osmo Tapio Räihälän teos Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa (Atena). Valinnan teki Milttonin varatoimitusjohtaja Katri Makkonen.

Vuonna 1964 syntynyt Räihälä on taidemusiikin säveltäjä. Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa on hänen esikoiskirjansa.

Ehdokkuusperusteluissa teosta kuvailtiin ansiokkaaksi sukellukseksi (nyky)taiteeseen ja elitismiä hälventäväksi tietokirjaksi, jossa kuuluu kirjoittajan persoonallinen ääni.

Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus suomalaiselle tietokirjalle. Palkinnon suuruus on 30 000 euroa.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon on voittanut Anne-Maija Aallon nuortenromaani Mistä valo pääsee sisään (Otava). Teos sijoittuu dystooppiseen tulevaisuuteen Japanin maaperälle.

Kirjassa 18-vuotias Aleksei etsii omaa polkuaan eriarvoisessa yhteiskunnassa, jonka epäkohdilta hän ei enää pysty sulkemaan silmiään. Hän tapaa vastarintaliikkeessä mukana olevan Marijan, jolla on elämässään selkeä päämäärä.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittajan valitsi futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen.