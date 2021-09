Kaupallisen median Yle-jahti oksettaa

Niin kauan kuin Google, Facebook ja muut kansainväliset some-jätit ja erilaiset suoratoistopalvelut ovat syöneet kotimaisten mediatalojen tuloja, on kaupallinen media reagoinut hyökkäämällä – mutta ei kuitenkaan näitä globaaleja jättejä vaan Yleisradiota vastaan. Iisakki Kiemunki

Maakuntalehtien pääkirjoituksissa vaaditaan Yleisradiota alituiseen uutisoimaan vähemmän verkossa ja EU-komissiolle tehtaillaan valituksia, koska Ylen toiminta mukamas vääristää kilpailua: onhan se verovaroin rahoitettua ja sisältö jaetaan ilmaiseksi. Sanomalehtien kustantajien edunvalvontajärjestön Medialiiton kantelu onkin johtamassa Yle-lain tarkentamiseen, joka kuitenkin rajaa vain hiukan digitaalisia sisältöjä, joita Yleisradio voi verkossa jakaa.

Jahti ei kohdistu kuitenkaan pelkästään verkko­uutisiin, vaan mediayhtiö Sanoman kantelulla halutaan rampauttaa kansalaisten rakastama Yle Areena. Sanoma hyökkää kantelullaan lisäksi vielä Ylen tuottamia oppisisältöjä kohtaan.

Ylen journalismia on onnistuttu suojelemaan Juha Sipilänkin vaikuttamisyrityksiltä, nyt pitää suojella sitä kustantajilta.

Pitkään kaupallisen median palveluksessa työskennelleenä ymmärrän alan ahdinkoa hyvin. Mutta kustantajien lääkkeet ovat ällöttäviä, ja ne johtaisivat suurten kaupunkien ulkopuolella tiedonvälityksen monopoleihin sekä kansalaisten tiedonsaannin ja sananvapauden rapautumiseen.

Monin seuduin tilanne on jo se, että kaikki kaupallinen printtimedia on yhden yhtiön käsissä. Ja lisäksi koko Suomi on ajautumassa tilanteeseen, jossa ala konsolidoituu parin-kolmen suuryhtiön varaan.

Toisin kuin juhlapuheissa vannotaan, kaupallinen media ei ole uutistoiminnassaan riippumaton, vaan mitä pienempi markkina-alue on, sitä enemmän isojen ilmoittajien eli rahoittajien ja omistajien omat intressit vaikuttavat joko ihan suoraan tai epäsuorasti uutisoinnin sisältöön. Se on ikävä fakta, johon mikään journalismin itsesääntelyelin ei kykene vaikuttamaan.

Lehtiyhtiöiden hallituksista ei saisi puuttua journalistisiin sisältöihin, mutta käytännössä näin kuitenkin tapahtuu. Takavuosina ei ollut harvinaista, että jopa yksittäisiä toimittajia kutsuttiin hallituksen kokouksiin puhuteltaviksi. Nykyään osataan olla hienovaraisempia, ja viestit kulkevat päätoimittajien kautta.

MAAKUNTALEHDISSÄ pidempään työskennelleet myös suomettuvat, oppivat luonnostaan ymmärtämään, mihin aiheisiin ei sovi puuttua ja mitä tahoja ei vain kritisoida. Itse yritin aikani potkia aisan ylitse, mutta hyllylle tai sensuuriinhan ne jutut päätyivät, vaikka sisällöissä ei mitään faktavirheitä ollutkaan. Kerran tuli kirjallinen varoituskin, kun päätoimittajan poissa ollessa painoimme toimitussihteerin kanssa jutun ”kielletystä” aiheesta lehteen.

Kilpailu on lähes alalla kuin alalla hyvästä, se kehittää kaikkia. Vasemmistolaisena ymmärrän tämän hyvin. Oikeistolaiset kustantajat taas haluavat paikallisia monopoleja. Tähän ei pidä Suomen missään nimessä alistua.

Ylen journalismia on onnistuttu suojelemaan Juha Sipilänkin vaikuttamisyrityksiltä, nyt pitää suojella sitä kustantajilta. Samaan aikaan tulee suojella kotimaista mediaa sen todellisilta vihollisilta, globaaleilta mediajäteiltä.