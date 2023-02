Kaupan alan neuvotteluissa ei tulosta – PAM ja Kaupan liitto pöydän ääreen taas maanantaina

Kaupan alan sovittelussa ei päästy perjantaina sopuun. Valtakunnansovittelija kertoo Twitterissä, että sovittelua Palvelualojen ammattiliiton (PAM) ja Kaupan liiton välillä jatketaan maanantaina ja tiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaupan alalle on suunniteltu useita lakkoja, jos sopuun ei päästä.

Helmikuun 9.-11. päiville on annettu lakkovaroitus, ja lakko kohdistuisi muun muassa useisiin Prismoihin ja K-Citymarketeihin sekä osaan Keskon logistiikkapalveluista. Vielä suurempi markettilakko olisi tiedossa 16.-18. helmikuuta. Silloin lakko koskisi 415:tä toimipaikkaa, joissa työskentelee noin 26 000 ihmistä. Lakon piirissä olisivat muun muassa kaikki Suomen K-Citymarketit, Prismat ja Lidlit.

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti torstaina siirtää Kaupan logistiikkayrityksiä koskevaa työnseisausta kahdella viikolla sen jälkeen, kun valtakunnansovittelija Anu Sajavaara oli sitä esittänyt.

Logistiikkayrityksiä koskevan lakon oli tarkoitus alkaa maanantaina.

TYÖNSEISAUKSEN siirtäminen oli katsottu aiheelliseksi, sillä työnseisaus kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaa huomattavasti yleistä etua.

Työnseisauksia on erityisesti Foodservice-tukkukaupan yrityksissä, jotka tuottavat huoltovarmuuden kannalta kriittisiä palveluja. Työnseisauksen kohteena olevat yritykset toimittavat pääosan aterioiden raaka-aineista lakisääteisiä ruokapalveluita tuottaville tahoille.

Tällaisia ovat esimerkiksi sairaaloiden, tehostetun palveluasumisen, vankiloiden, päiväkotien, koulujen ja Puolustusvoimien ruokapalvelut.

Lakkojen siirtopäätös koskee ensimmäistä lakkoaaltoa, eli ajalle 6.-9. helmikuuta sijoittuvia logistiikan lakkoja.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoi torstaina tiedotteessa olevansa tyrmistynyt varastojen lakkojen siirtämisestä.

- Kyse on työntekijöiden lakko-oikeuden rajoittamisesta, johon on lähdetty hatarin perustein. PAM on antanut lakkovaroituksen kolmen päivän lakosta 14 päivää ennen työtaistelujen aloittamista. Lakisääteisen ilmoitusajan täytyy riittää sen järjestämiseen, että lakot eivät vaaranna huoltovarmuutta. Lakkojen siirron perusteena on käytetty asiaa, joka olisi voitu hoitaa kuntoon aikoja sitten, hän sanoi.

Myöskään SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan lakkojen siirtäminen ei ollut perusteltua.