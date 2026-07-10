Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

10.7.2026 09:01 ・ Päivitetty: 10.7.2026 08:58

Kauppa: Marjanpoimijoiden puute alkaa pian näkyä tarjonnassa

iStock
Luonnonmarjoille ei tule tänä kesänä ulkomailta tarpeeksi poimijoita, eikä pensasmarjojakaan kerätä määrättömästi.

Kotimaisen marja-alan vähäinen kausityöntekijöiden määrä tulee todennäköisesti näkymään myös kauppojen hyllyillä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

SOK:n tuoteryhmäjohtaja Riikka Vanha-aho pitää todennäköisenä, että tilanne tulee vaikuttamaan kotimaisten marjojen saatavuuteen.

Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö sanoo, että jos kotimaisen marjan saatavuus jää tavanomaista heikommaksi, on mahdollista, että tarjontaa joudutaan täydentämään tuontimarjoilla.

Maaseudun Työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas sanoo, että ala olisi tarvinnut 3 000 kausityöntekijää satokaudelle. Tänä kesänä viranomaiset myönsivät väärinkäytösten pelossa viisumeita enää kahdellesadalle.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
7.7.2026
SDP vaatii Helsingin hallisotkusta pääministerin ilmoitusta
Lue lisää

Demokraatti

Politiikka
8.7.2026
Yllätyssijoitus: hän on kaikkein vaikutusvaltaisin suomalaismeppi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU