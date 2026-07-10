Talous
10.7.2026 09:01 ・ Päivitetty: 10.7.2026 08:58
Kauppa: Marjanpoimijoiden puute alkaa pian näkyä tarjonnassa
Kotimaisen marja-alan vähäinen kausityöntekijöiden määrä tulee todennäköisesti näkymään myös kauppojen hyllyillä.
SOK:n tuoteryhmäjohtaja Riikka Vanha-aho pitää todennäköisenä, että tilanne tulee vaikuttamaan kotimaisten marjojen saatavuuteen.
Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö sanoo, että jos kotimaisen marjan saatavuus jää tavanomaista heikommaksi, on mahdollista, että tarjontaa joudutaan täydentämään tuontimarjoilla.
Maaseudun Työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas sanoo, että ala olisi tarvinnut 3 000 kausityöntekijää satokaudelle. Tänä kesänä viranomaiset myönsivät väärinkäytösten pelossa viisumeita enää kahdellesadalle.
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