Kauppakomissio pyytänyt tuomioistuinta pysäyttämään Microsoftin jättikaupan

Yhdysvaltain kauppakomissio (FTC) pyysi maanantaina liittovaltion tuomioistuinta pysäyttämään ohjelmistojätti Microsoftin mittavan kaupan yhdysvaltalaisesta Activision Blizzard -peliyhtiöstä. Asia selviää tuomioistuimelle jätetyistä asiakirjoista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

FTC:n mukaan alustava kielto on välttämätön väliaikaisten vahinkojen estämiseksi sillä välin, kun komissio arvioi, rikkooko ehdotettu hankinta Yhdysvaltain kilpailulainsäädäntöä.

Microsoft on tarjonnut muun muassa Call of Duty -peleistä tunnetusta peliyhtiöstä noin 69 miljardia dollaria, mikä on tämänhetkisellä kurssilla noin 64,1 miljardia euroa.

EU on näyttänyt omalla tahollaan yrityskaupalle vihreää valoa, kun taas Britannian kilpailuviranomainen torppasi kaupan huhtikuussa.