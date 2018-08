Kaupungin ääniä: vahva oikeudenmukaisuudentaju innosti Arzu Caydam-Lehtosen politiikan maailmaan

Kaupungin ääniä -juttusarja esittelee SDP:n toimijoita Helsingin alueella. Haastateltavilta kysyimme muun muassa miltä näyttää tulevaisuuden Helsinki ja mikä innosti lähtemään mukaan Sosialidemokraattiseen puolueeseen. Lue tällä viikolla mitä Arzu Caydam-Lehtonen pohtii!

Arzu Caydam-Lehtonen lähti mukaan vaikuttamistyöhön, kun hänen nuorin lapsensa oli lähes 10 vuotias ja kaksi vanhempaa lasta lähenivät täysi-ikäisyyttä. Hänestä tuntui siinä vaiheessa, että aikaa vihdoin riittäisi yhteiskuntavaikuttamistyöhön.

– Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus olivat myös ne syyt, miksi lähdin vaikuttamaan. Uusperheellisenä ja vammaisen lapsen äitinä oli monenlaisia elämänkokemuksia ja sitä kautta syttyi halu lähteä vaikuttamaan, Caydam-Lehtonen kertoo.

Jo ennen vaikuttamistyöhön mukaan lähtemistä, Caydam-Lehtonen on toiminut aktiivisesti. Aikaisemmin hän on muun muassa perustanut erityisjalkapallojoukkueen vuonna 2003 paikallisen monilajiseuran alle, jossa toimii edelleen joukkuejohtajana. Lisäksi hän on toiminut keskimmäisen lapsensa joukkueessa useissa tehtävissä. Nuorimman lapsensa jalkapalloharrastusta Caydam-Lehtonen sanoo seuraavansa äitinä. Äidin harrastukseen kuuluu paikallisseuran jalkapallojaostossa aktiivisena toimiminen vuodesta 2001 alkaen.

Vahvat arvot kannustavat eteenpäin

Caydam-Lehtonen on toiminut Puistolan Sosialidemokraattien Työväenyhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2011 alkaen. Hän on myös piirikokousedustaja ja toimii luottamushenkilönä Helsingin vammaisneuvostossa sekä SDP:n vammaislähettiläänä. Piirihallituksessa Caydam-Lehtonen on ollut kahdesti ja hän on ollut ideoimassa muun muassa DeJuna-konseptia, jossa demarit jalkautuvat juniin ja juna-asemille yli kuntarajojen.

– Haluan vaikuttaa lapsiperheiden, omaishoitajien, vammaisten, työttömien, eri ikäisten työssäkäyvien asioihin ja hyviin julkisiin lähipalveluihin. Nämä ovat minulle lapsiperheen omaishoitajana ja äitinä tärkeitä, Caydam-Lehtonen kertoo.

Hän on kokenut sekä työssäkäynnin että työttömyyden vaikutukset lapsiperhearkeen ja nyt jo aikuisikäisen lapsensa omaishoitajana toimimiseen. Nämä tuovat hänelle laajan kokemuspohjan, johon peilata asioita.

– Minulle tärkeimmät asiat ovat perhe ja koti, sukulaiset, ystävät, työ, terveys, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus sekä esteettömyys ja saavutettavuus, Caydam-Lehtonen luettelee. Näistä arvoista löytyy myös syy sille, miksi hän valitsi Sosialidemokraattisen puolueen: puolueen arvot ovat lähellä hänen omiaan.

Näköaloja Helsinkiin

Kun Caydam-Lehtoselta kysyy, mitä hän ennen kaikkea esittelisi Helsingissä kaupunkia sitä tuntemattomalle henkilölle, vastaus tulee nopeasti: koko kaupungin yhdellä kerralla.

– Veisin Olympiastadionin näköalatorniin, kunhan se remontin jälkeen avautuu, hän toteaa.

Yhtä lailla pohtiessaan Helsinkiä vuonna 2025 Caydam-Lehtonen toivoo, että kaupunki voisi olla hyvin toimiva kokonaisuus. Hän toivoo, että silloin kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi hyvä varhaiskasvatus ja maksuton koulutus aina toisen asteen päättymiseen asti. Lisäksi hän toivoo, että kuntalaisille tarjottaisiin hyvät julkiset palvelut muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden osalta.

– Myös erilaisuuden hyväksyminen, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, esteettömyys ja saavutettavuus ovat edenneet, Caydam-Lehtonen lisää mielikuviinsa tulevaisuuden Helsingistä.