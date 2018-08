Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset Tampereella

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen kaupungin vuoden 2018 talousarvion marraskuussa 2017. Talousarviossa kaupungin tilikauden tulos oli 15,7 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kun valtuusto maanantaina hyväksyi kaupungin vuoden 2018 budjettiin tehdyt muutosesitykset, kuluvan vuoden tulos arvioidaan noin 70 miljoonaa euroa miinukselle.

Talouden nopea heikkeneminen huomattiin jo keväällä ja huhtikuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talouden tasapainottamisohjelman vuosiksi 2018-2020. Tavoitteena lienee edelleen, että kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2020, vaikka uusiksi tavoitevuosiksi on esitetty myös vuosia 2021 ja 2022.

Joka tapauksessa valtuuston huhtikuussa useammaksi vuodeksi käynnistämän 43,5 miljoonan euron talouden tasapainottamisohjelman vaikutukset kuluvalle vuodelle ovat vain 8,8 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus puolestaan käsitteli 4. kesäkuuta kaupungin tammi-huhtikuun toiminnan ja talouden katsausta. Kaupunginhallitus päätti, että suurten poikkeamien vuoksi valtuuston 20. elokuuta pidettävään kokoukseen valmistellaan uusia taloutta tasapainottavia toimia.

Tässä vaiheessa oli jo enemmänkin mielessä kaupungin menojen ja kulujen leikkaukset, maksujen ja taksojen korottamiset sekä kaupungin toimintojen tehostaminen ja palvelutasoon vaikuttavat toimenpiteet.

Jotkut uskaltautuivat puhumaan jopa veroprosentin korottamisesta joko vuonna 2019 tai 2020. Tämän maanantain valtuustoon kaupunginhallituksen hyväksymä uusi ohjelma ei ehtinyt, kun se jäi viikko sitten pöydälle. Tänään kaupunginhallitus hyväksyi talousohjelman.

Tämä uusi tai talouden tervehdyttämisen jatko-ohjelma tulee valtuutettujen hyväksyttäväksi ensi vuoden budjetin käsittelyn yhteydessä marraskuussa.

Joka tapuksessa tämän vuoden talousarvioon on tarpeen tehdä eräitä muutoksia erityisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan isojen ylitysten, kunta-alan palkkaratkaisun ja eräiden talousohjelman toimenpiteiden toteuttamisen sekä Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakkeiden siirron vuoksi.

Erikoissairaanhoidossa ainaiset ongelmat

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätösennuste on 52 miljoonaa euroa budjetoitua huonompi. Suurin ylitys on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilauksessa, joka on ylittymässä 23 miljoonalla eurolla. Talousarvion ennustetaan tosin ylittyvän kaikilla muillakin palvelulinjoilla usealla miljoonalla eurolla.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja on ylittymässä kahdeksalla miljoonalla eurolla pääosin lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluiden ylitysten vuoksi. Ikäihmisten palvelulinja on ylittymässä 8,4 miljoonalla eurolla. Suurimmat ylitykset ovat henkilöstömenoissa ja omaishoidon tuessa. Vastaanottopalvelujen palvelulinja on ylittymässä 5,7 miljoonalla eurolla asiakasmäärän kasvun vuoksi.

Kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus vuodelle 2018 on yhteensä noin 9,6 miljoonaa euroa.

Muutama esimerkki

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23. huhtikuuta 2018 talousohjelman, josta vuodelle 2018 kohdistuu siis 8,8 miljoonan euron tehostamistoimenpiteet.

Kasvatus- ja opetuspalveluihin esitetään Tampereen ulkopuolella koulua käyvien kustannusten osalta lisättäväksi 400 000 euroa.

Yhdyskuntalautakunnalle ja Joukkoliikennelautakunnalle esitetään Raitiotie Oy:n rahoitusvastikkeisiin yhteensä 1,46 miljoonan euron lisäystä.

Yhdyskuntalautakunnalle esitetään miljoonaa euroa runsaslumisen talven aiheuttamien lisäkustannusten vuoksi. Lisäksi Hiedanrannan asemakaavoituksen toteuttamiseen esitetään 0,2 miljoonan euron rahoitusta.

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle esitetään 0,024 miljoonaa euroa Teknillisen lukion opiskelijamäärän lisäyksen vuoksi.

Verotulot ja valtionosuudet junnaavat paikallaan

Yhteisöverotuloarviota esitetään nostettavaksi kolmella miljoonalla eurolla. Toukokuun talouskatsauksen laatimisen jälkeen on tullut uutta tietoa verovuoden 2017 verotuksesta, jonka perusteella verotulot eivät kasva toukokuun talouskatsauksessa arvioidulla 15 miljoonalla eurolla.

Kunnallisveroennuste on alkuperäisen talousarvion mukainen 781 miljoonaa euroa. Pitkällä jaksolla valtionosuudet ovat vähentyneet, mutta kaupungin väestön määrä kasvanut. Verotulot ovat polkeneet useita vuosia paikallaan. Edelleen Nokian puhelinteollisuuden myötä kutistuneita yhteisöveroja ei ole saatu kompensoitua.

Kaupungin lainamäärän nettokasvuksi arvioitiin talousarvion yhteydessä 136,4 miljoonaa euroa. Huhtikuun talousraportin perusteella vuosikate on jäämässä selvästi talousarviota pienemmäksi, ja investoinnit ovat toteutumassa talousarviota suurempina. Näiden muutosten seurauksena rahoituksen alijäämä kasvaa 68,0 miljoonaalla eurolla. Niinpä kaupungin on varauduttava ajateltua suurempaan lainanottoon.

Kaupungin kassasta ei alijäämän kasvua voida rahoittaa kuin korkeintaan osittain, joten talousmiehet esittävät lisättäväksi 40 miljoonaa euro pitkäaikaisiin lainoihin. Talousarviossa sitovaa on pitkäaikaisten lainojen nosto, joten alkuperäistä 147 miljoonan euron summaa esitetään korotettavaksi 187 miljoonaan euroon.

Ainakaan vuoden 2018 budjettiin hyväksytyillä muutoksilla kaupunkilaisten palveluita ei leikata.