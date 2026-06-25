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Talous

25.6.2026 06:34 ・ Päivitetty: 25.6.2026 06:32

Kaupunkiasuntojen hinnanlasku jatkui – paitsi täällä

iStock

Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa kolme prosenttia verrattuna vuotta aiempaan, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Vain yhdessä suuressa kaupungissa Aurajoen varrella tapahtui käännös ylöspäin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hintapudotus oli toukokuun aikana kovinta Vantaalla, missä asunnot halpenivat 7,5 prosenttia, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9 prosenttia.

TOISEEN SUUNTAAN ei ollut paljon liikettä. Suurista kaupungeista hinnat kohosivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2 prosenttia.

Asuntokauppa kävi nihkeästi. Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1 prosenttia vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.

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