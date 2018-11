”Kävin sen juurta jaksain hänen kanssaan läpi” – Sipilä ja Pence hehkuttivat maiden suhdetta vahvaksi

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoo, että painopiste hänen tapaamisessaan Yhdysvaltain varapresidentin Mike Pencen kanssa oli Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisissä suhteissa. STT:n Washingtonista tavoittama Sipilä kuvaili tapaamista erittäin hyvähenkiseksi.

Sipilä tapasi Pencen kolmipäiväisen Yhdysvaltain-työvierailunsa päätteeksi keskiviikkona.

– Käytiin hyvin laajasti kahdenvälisiä suhteita läpi, kaupallista suhdetta, teknologia- ja innovaatioyhteistyötä, samoin sitten EU:n ja Yhdysvaltojen kauppatilannetta. Keskusteltiin myös Kiinasta sekä Suomen ja Yhdysvaltain puolustusyhteistyökysymyksistä, Sipilä kertoi.

Keskusteluissa sivuttiin myös Ukrainan ja Venäjän jännitteistä tilannetta, mutta pääpaino oli Sipilän mukaan kahdenvälisissä asioissa.

Tapaamisen jälkeen Pence sanoi Twitterissä tapaamista hienoksi.

– Suhteemme Suomen kanssa ei ole koskaan ollut vahvempi, jatkamme yhteistyöstä turvallisuudessa, kaupassa ja investoinneissa molempien maiden hyödyksi, Pence sanoi.

Sipiläkin sanoi, että maiden suhde on vahva.

Pääministerin mukaan Washingtonissa oli herännyt jonkin verran huolta EU:n puolustusyhteistyöstä.

– Hän kysyi erikseen, että mitä tämä EU-puolustusyhteistyön kehittäminen tarkoittaa. Kävin juurta jaksain sen hänen kanssaan läpi, että mitä se on ja mitä se ei ole. Se selvästikin selkiytti hänelle sitä kysymystä.

Siinä oli heillä jonkin verran epäselvyyttä, että mitä nämä viimeaikaiset ulostulot Euroopasta ovat tarkoittaneet.

Pence myös kiitti Suomea heinäkuisesta Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien Helsingin-huipputapaamisen järjestämisestä.

Ilmastonmuutos on pudonnut prioriteeteissa.

Sipilä myöntää, että Yhdysvaltain nykyisen hallinnon aikana Yhdysvaltain ja EU:n välille syntynyt arvokuilu näkyy joissakin asioissa.

– Selkeä havaintoni on se, että ilmastonmuutoskysymys on nyt heillä kyllä prioriteeteissa pudonnut alaspäin. Se oikeastaan tuli kaikissa tapaamisissa selväksi, että sillä tavalla kuin me olemme nyt asiaan vihkiytyneet ja millä vakavuudella meillä ja Euroopan unionissa asiaan suhtaudutaan, niin se ei ole heillä kyllä samalla paikalla työlistassa.

Toisaalta pääministeri uskoo, että vapaakaupan ja sääntöpohjaisen järjestyksen osalta Yhdysvallat ja Eurooppa ovat lähempänä toisiaan kuin julkisesta keskustelusta voisi ymmärtää. Sipilä näkee Yhdysvaltain ja Euroopan arvopohjaisen yhteyden olevan edelleen vahva.

– Se tunnustetaan, että tässä nyt asiat kiistelevät. EU:n ja USA:n välillä se nyt tuntuu olevan sitä, että mikä sen vapaakauppasopimuksen sisältö tulee olemaan.

Sipilä tapasi Washingtonissa Pencen lisäksi myös muun muassa republikaanisenaattorit Mitch McConnellin ja Lisa Murkowskin, demokraattisenaattori Mark R. Warrenin, kauppaministeri Wilbur Rossin ja Valkoisen talon talousneuvonantajan Larry Kudlow’n.

