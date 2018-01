”Käymme tilannetta läpi ja kuulemme kentän terveisiä” – SAK:n liittojen johtajat tänään koolla valmistelemassa mielenilmausta työttömien puolesta

Periaatteessa Suomessa ei ole kiellettyä osallistua poliittiseen lakkoon. Lakko on laillinen niin kauan kun se ei kohdistu voimassa olevaan työehtosopimukseen.

On kuitenkin ammattiryhmiä, joiden työtaisteluvapautta on rajoitettu. Heitä ovat mm. virkamiehet. He eivät saa osallistua poliittiseen lakkoon, joksi SAK:n 2.2. koollekutsuma mielenilmaisu luetaan. Rajoitetun työtaisteluoikeuden piirissä on mm. virkasuhteiset opettajat, jotka saavat palkkansa esimerkiksi kunnalta.

– Kyllä. Se on totta. Virkasuhteisilla opettajilla on rajoituksia, sanoo opettajien ylin edusmies, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Opettajilla on hallituksensa kokous torstaina, eikä Luukkaisen mukaan pohjaesitystä kokouksen päätökseksi ole.

Luukkaisella on kuitenkin antaa vaihtoehtoja niille virkasuhteisille opettajille, jotka haluavat mennä mukaan mielenosoitukseen senaatintorille.

– Voit mennä omalla ajalla. Silloin kenelläkään ei ole nokan koputtamista asiaan.

– Yhdistys tekee päätöksen osallistua. Silloin et ole henkilökohtaisesti vastuussa osallistumisesta.

– Menet vaan mielenosoitukseen ja kannat vastuun asiasta itse, Luukkainen sanoo.

Korkeasti koulutettujen Akavan hallitus kokoontuu huomenna päättämään, miten se suhtautuu mielenosoitukseen. Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder sanoi Demokraatti.fi:n haastattelussa viime viikolla, ettei hän esitä mukaan menemistä.

Akavan jäsenjärjestöistä suurimman, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kuitenkin ennakoi, että keskusjärjestön päätös tulee olemaan pitkälti samansuuntainen kuin STTK:n.

– Jäsenjärjestöt ja jäsenet saavat päättää, miten mielenosoitukseen suhtautuvat, Luukkainen sanoo.