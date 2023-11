Käytettyjen autojen myynti kiihtyi

Suomessa ensirekisteröitiin lokakuussa runsaat 6 400 henkilöautoa, kertoo Autoalan tiedotuskeskus. Määrä kasvoi neljä prosenttia vuoden takaisesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tammi-lokakuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista kolmannes on ollut täyssähköautoja ja viidesosa ladattavia hybridejä. Bensiiniautojen osuus on 40 prosenttia ja dieselautojen kuusi prosenttia.

Henkilöautojen ensirekisteröintejä on tänä vuonna kertynyt lokakuun loppuun mennessä noin 75 000. Se on noin 6 000 autoa enemmän kuin vuotta aiemmin. Vertailukohta on kuitenkin erittäin vaatimaton, sillä viime vuonna ensirekisteröintien määrä jäi pienimmäksi lähes 30 vuoteen.

Alkuvuoden rekisteröinnit ovat edelleen noin 14 prosenttia pitkän ajan keskiarvon alapuolella.

AUTOALAN tiedotuskeskuksen mukaan lokakuun ensirekisteröinnit jäivät vaisuiksi, koska uusien autojen tilauskanta on sulanut syksyn aikana. Se taas johtuu siitä, että autojen saatavuutta heikentänyt komponenttipula on ohi.

- Uusien autojen toimitusajat ovat palautuneet käytännössä jo pandemiaa edeltäneelle tasolle. Toimitusajat ovat nyt noin 3-4 kuukautta. Vielä viime syksynä toimitusajat olivat kaksin- tai kolminkertaisia normaaliin nähden, sanoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä tiedotteessa.

Ensirekisteröintien määrän ennakoidaan kasvavan tänä vuonna noin 87 000 henkilöautoon, kun viime vuoden luku oli noin 81 700.

Ensi vuonna määrän odotetaan laskevan hieman alle 80 000 autoon, kun uusien autojen heikko kysyntä syö odotuksia ensi vuoden rekisteröinneistä.

SEN sijaan käytettyjen autojen kauppa jatkui vauhdikkaana myös lokakuussa. Autoliikkeiden käytettyjen henkilöautojen kauppa kasvoi 12 prosenttia vuoden takaisesta.

- Käytetyn auton kauppa on ollut koko vuoden vilkasta, ja tahti on lokakuun aikana kiihtynyt, kommentoi Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala tiedotteessa.

- Käytettyjen autojen myyntiajat ovat tänä vuonna hieman lyhentyneet. Myös vaihtoautojen hintataso on tänä vuonna ollut vakaa, Lausala sanoo.