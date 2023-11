”Käyvät kimppuun molemmista suunnista” – lakko sulkee huomenna kauppoja Porissa

Lakossa on muun muassa Prismoja, K-Citymarket ja virkistyshotelli Yyteri.

Poliittisten lakkojen syynä on PAMin mukaan Orpon-Purran hallitusohjelman työntekijävastaiset toimet. Lisäksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK puhuu hallitusohjelman puolesta näkyvästi ja vertaa Suomen työttömyysturvaa pelkästään Ruotsin malliin.

PAM huomauttaa, että esimerkiksi irtisanomissuoja ja työttömyysturvan taso ovat yksilön turvallisuuden ja työmarkkinoiden toiminnan kannalta kokonaisuus.

Jos työttömyysturva on heikko, tarvitaan parempi irtisanomissuoja. Jos taas työttömyysturva on hyvä ja reitti työstä työhön toimii, voi irtisanomissuoja olla heikompi. Näin on Tanskassa, liitto huomauttaa.