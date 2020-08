Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä pitää tänään koronatilanteen vuoksi eduskuntaryhmän kesäkokoustaan etäyhteyksien päässä. Videoyhteyksin puolue piti myös tiedotustilaisuutensa.

Johannes Ijäs

Tilaisuudessa puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen kertoi puolueensa kolmesta kannanotosta.

Ensimmäinen kannanotto koski EU:ssa hyväksyttyä 750 miljardin euron elpymisvälinettä.

– Rahoitetaanko EU:n yhteisvastuut hyvinvointiyhteiskunnan alasajolla SDP:n vahtivuorolla, Räsänen sanoi.

KD aikoo äänestää eduskunnassa asiaa vastaan, mikäli elpymispakettiin liittyvässä äänestyksessä tarvittaisiin 2/3 määräenemmistö, mihin eivät vain hallituspuolueiden äänet riitä. Toisin sanoen puolue on omalta osaltaan valmis kaatamaan pakettia.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvosteli eilen EU:n elvytyspaketin päätöksentekoprosessia.

Vaikkei presidentti ottanut kantaa paketin sisältöön, häntä huoletti EU:n perussopimusten tulkitseminen luovalla tavalla.

Räsänen viittasi myös tasavallan presidentin puheeseen eilen suurlähettiläskokouksessa.

Tänään kaikki oppositiopuolueet ovat peesanneet Niinistöä omilla kommenteillaan, joten keskustelu leviää nyt laajasti kotimaan politiikkaan.

– Kun perussopimusten sisältöjen tulkintaa venytetään, mihin myös tasavallan presidentti kiinnitti ansiokkaasti huomiota, on uhkaavaa, että seuraavan kriisin koittaessa tätä samaa menetelmää käytetään uudestaan, Räsänen sanoi kristillisdemokraattien tiedotustilaisuudessa.

Toisessa kannanotossan kristillisdemokraatit kantoivat huolta sote-järjestöjen rahoituksen turvaamisesta, minkä taustalla on veikkausvoittovarojen pieneneminen. Kolmannessa kannanotossa kannettiin huolta syntyvyydestä.

Näin Essayah tulkitsi Niinistön tarkoitusperiä.

Miksi sitten presidentti suurlähettiläskokouksessa otti kantaa EU:n perussopimuksien tulkitsemiseen.

– Ainakin minä itse näen sen, että kun Suomelle aikoinaan EU on ollut myös vahvasti turvallisuuspoliittinen valinta. Sitten jos ajatellaan, että perussopimuksia lähdetään venyttämään ja tulkitsemaan uudella tavalla, silloin tietenkin on kysymys myös siitä kokonaisuudesta, mihin Suomi on aikanaan sitoutunut, myös nämä turvallisuuspoliittiset näkökulmat huomioiden. Eli se huoli ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajalla siitä, että tämä järjestelmä rapautuu ja ikään kuin syö sääntörikkomuksilla itse itsensä, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah näkee.

– Koska yhtä lailla voi sitten ajatella, että liittyyhän niihin sopimuksiin myös sitten turvallisuuspolitiikkaan liittyviä aspekteja. Jos niitäkin aletaan tulkitsemaan hyvin joustavasti ja eri tavoin, mihin me sitten loppujen lopuksi olemme sitoutuneet. Siinä mielessä näen tämän presidentin ulostulon todellakin tarpeellisena ja hänen rooliinsa myöskin ehdottomasti kuuluvana, Essayah sanoi.

Presidentti Niinistö perusteli eilen itse kannanottoaan jo puheessaan.

– Kun kysytään, miksi tasavallan presidentti ottaa nämä tulkinnan tien ja ne vaarat esille, vastaukseni on selvä. Ensinnäkin EU:n keskeiset perussopimukset ovat jäsenmaiden välisiä sopimuksia ja siis yksittäisen jäsenmaan kannalta sen suhteen määrittelyä ulkovaltoihin, Niinistö sanoi.

– Toiseksi Euroopan unionin yhteinen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on etenemässä. Olemme yhtälössä, jossa omaa ulkoista kohtaloamme mitataan helposti EU:ta vasten. Entä jos tulkinnan tie aukeaa myös EU:n ulkosuhteissa? Niin, että teemme ensin suuria linjauksia, joita sitten seuraa lavea tulkinta, hän jatkoi.

Kristilisdemokraatit esittivät kritiikkiä myös SDP:n avaukseen työajan lyhentämisestä.