Kotimaa
24.6.2026 06:57 ・ Päivitetty: 24.6.2026 07:54
KEHA-keskuksen yt-neuvottelut päättyivät – 71 työntekijää irtisanotaan
KEHA-keskus irtisanoo 71 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. Neuvottelut johtuivat valtion tuottavuusohjelman säästötoimista.
Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA) kertoi asiasta keskiviikkona. Irtisanomisista valtaosa liittyy työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tehtäviin.
Toukokuussa alkaneissa neuvotteluissa oli 88 työpaikkaa vaakalaudalla, eli irtisanomisien määrää saatiin vähennettyä 17. Virastossa työskentelee tällä hetkellä 753 ihmistä.
Keskuksen mukaan toimintamenojen määrärahat eivät olisi nykyisellä kulurakenteella riittäneet ensi vuoden menojen kattamiseen.
KEHA-keskus on valtion asiantuntijavirasto, jonka tehtäviin kuuluu työllisyyden, kotoutumisen ja digitalisaation tukeminen. Tämän lisäksi se vastaa elinvoimakeskusten kehittämis- ja hallintopalveluista.
Uutista täydennetty klo 10.54.
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