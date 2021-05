Kehitysjärjestöt älähtävät leikkauksista: Vesittävät Suomen tavoitteen

Suomen varsinaiseen kehitysyhteistyöhön kohdistuu 35 miljoonan euron leikkaus vuodesta 2023 alkaen. Kehitysjärjestöt peräänkuuluttavat, että nyt ei ole aika leikata maailman köyhimmiltä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kehitysjärjestöt (Fingo ry) kritisoivat päätöstä leikata Suomen varsinaisesta kehitysyhteistyöstä 35 miljoonaa euroa vuodesta 2023 alkaen. Hallitus päätti kehysriihessä leikkauksesta ulkoministeriön hallinnonalaan. Sen kohdistuminen varsinaiseen kehitysyhteistyöhön varmistui julkisen talouden suunnitelmassa viime viikolla.

Leikkaus kohdistuu todennäköisesti osittain vuodelle 2023 suunniteltuihin määrärahojen korotuksiin.

– Vaikka ymmärrämmekin talouden tasapainottamistarpeet, on muistettava, että isossa kuvassa hätä on kasvamassa. Koronapandemia on kääntänyt äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrän nousuun, ja ilmastokriisi pahentaa tilannetta entisestään. Koronapandemiasta on sanottu, että kukaan ei ole turvassa ennen kuin kaikki ovat turvassa, toteaa Fingo ry:n tiedotteessa Suomen Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffansson.

Tulevina vuosina muun kuin varsinaisen kehitysyhteistyön määrä nousee, eikä siihen kohdistu leikkauksia. Varsinaiseen kehitysyhteistyöhön kuuluu muun muassa tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle. Muuhun kehitysyhteistyöhön lasketaan esimerkiksi pakolaisten vastaanottokuluja ja osuus EU:n kehitysyhteistyöstä.

– Koronapandemian jälkeen tarvitsemme yhä enemmän perinteistä kehitysyhteistyötä, kuten koulutuksen kehittämistä, satsauksia terveyteen sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan tukemista, linjaa puolestaan Fingon kehityspolitiikan asiantuntija Sonja Hyötylä.

Järjestöt toteavat tiedotteessaan, että leikkaukset vesittävät Suomen sitoumuksen nostaa kehitysyhteistyön määrärahoja 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Viime vuosina rahoitusta on lisätty ja tänä vuonna Suomi käyttää kehitysyhteistyöhön noin 0,50 prosenttia bruttokansantulosta. Kehyksen mukaan taso laskee 0,47 prosenttiin vuonna 2023.