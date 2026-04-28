28.4.2026 04:32 ・ Päivitetty: 28.4.2026 04:32
Keir Starmerilla brittiparlamentin piinapäivä
Britannian parlamentti äänestää tänään siitä, aloitetaanko pääministeri Keir Starmerista tutkinta – hänen epäillään laiminlyöneen vastuitaan kun nimitti Epstein-yhteyksistä tunnetun Peter Mandelsonin suurlähettilääksi.
Starmer hyväksyi Mandelsonin virkanimityksen vuonna 2024, vaikka tiesi tämän ystävyyssuhteesta seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin.
Starmer on Sky News -kanavan mukaan kiistänyt alahuoneelle, että ulkoministeriötä olisi painostettu Mandelsonin valintaan.
Starmeria on myös syytetty siitä, että hän olisi antanut harhaanjohtavaa tietoa Mandelsonin soveltuvuuden tarkastamisesta.
PÄÄMINISTERIÄ vaadittiin jo helmikuun alussa eroamaan tapauksen takia. Tuolloin Starmer väitti Mandelsonin valehdelleen Epstein-yhteyksiensä laajuudesta. Tapaus johti kuitenkin Starmerin kansliapäällikön ja viestintäpäällikön eroon.
Entinen ministeri Mandelson erotettiin syyskuussa Yhdysvaltain-suurlähettilään tehtävästä Epstein-kytköstensä vuoksi.
72-vuotias Mandelson on yksi Britannian tunnetuimpia veteraanipoliitikkoja, ja jo vuosia on ollut julkisesti tiedossa, että Mandelson kuului Epsteinin ystäväpiiriin.
Yhdysvaltain oikeusministeriön tammikuussa julkaisemien asiakirjojen mukaan Mandelson olisi ministeriaikoinaan 2000-luvun alussa vuotanut Britannian luottamuksellisia tietoja Epsteinille sekä saanut tältä suuria summia rahaa.
