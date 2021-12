Kela julkisti äitiyspakkauksen sisällön etuajassa – tästä on kyse

Kela on julkistanut ensi vuoden äitiyspakkauksen sisällön etuajassa. Syntyvyyden kasvun takia Suomessa pakkaukset vaihtuvat jo alkuvuonna, kun tavallisesti edellisen vuoden pakkaukset on jaettu loppuun vasta keväällä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uudessa pakkauksessa on 43 tuotetta, seitsemän vähemmän kuin tänä vuonna. Kelan mukaan pakkauksessa on painotettu tuotteiden laatua hinnan sijaan.

Pakkauksen sisältöä on kehitetty vuosien aikana palautteen perusteella. Uutta pakkauksessa on aiemmilta vuosilta paluun tehnyt viltti. Myös harsoja on tänä vuonna enemmän.

Vuodevaatelaatikon ilmettä on uusittu vuoden 2017 ilmesuunnittelukilpailun sadolla. Japanilaisen Aya Iwayan suunnittelemassa kuosissa on karhu, hevonen, joutsen ja muita kotimaisia eläimiä.

Ensi vuoden äitiyspakkaukseen on sisällytetty myös Ilo Pisaroi! -niminen ensikirja, joka sisältää lastenrunoja ja vauvan hierontaohjeet vanhemmille.

- Pakkaus on erittäin suosittu, sillä sen valitsee rahallisen avustuksen sijaan edelleen noin kaksi kolmasosaa perheistä, sanoo etuuspäällikkö Johanna Aholainen Kelan tiedotteessa.

Suomessa tuoreille äideille jaettavalla äitiyspakkauksella on yli 80-vuotinen historia. Ensimmäiset paketit jaettiin vuonna 1938 vain vähävaraisille perheille, kunnes sodan jälkeen niitä alettiin jakaa kaikille vanhemmille.