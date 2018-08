Kela ottaa järeämmät keinot käyttöön ongelmien poistamiseksi – taksifirmoja uhataan sakoilla

Kela uhkaa taksifirmoja sakoilla, jos sen kanssa sopimuksen tehneiden yhtiöiden palvelut eivät täytä sopimusten vaatimuksia.

Kela painottaa, että palveluntuottajan on vastattava siitä, että jokainen taksitilaus vastaanotetaan ja kuljetus järjestetään palvelukuvauksen mukaisesti niin ruuhka-aikana kuin muulloinkin.

Kelan mukaan taksikyydeissä on esiintynyt puutteita Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.

– Jos palvelussa esiintyy puutteita vielä lähipäivien aikana, Kela ottaa käyttöön sopimuksissa määritellyn sakkomenettelyn, Kela kirjoittaa tiedotteessaan.

– Kelan kanssa sopimuksen tehnyt palveluntuottaja on sitoutunut vastaamaan kokonaisvastuullisesti Kelan korvaamien taksimatkojen palveluista. Koska kyse on asiakkaiden kannalta ensiarvoisen tärkeästä palvelusta, Kela käyttää tarvittaessa sopimuksen mahdollistamia sanktioita varmistaakseen, että palvelu on luotettavaa, toimivaa ja laadukasta.

Kelan kilpailuttamat palveluntarjoajat alkoivat välittää Kelan korvaamia taksimatkoja heinäkuun alussa, kun uusi liikennepalvelulaki astui voimaan.

Kela-kyydeistä nousi heti heinäkuun alussa kohu, kun useat kansanedustajat raportoivat kyytien asiakkaiden kohtaamista ongelmista. Taksiuudistuksen myötä Kela-kyytejä on voitu ajaa vain kilpailutuksen voittaneilla palveluntuottajilla, mikä kriisiytti paikoin kuljetusjärjestelmän.

Kela kilpailutti taksiliikenteen kolme kuukautta ennen uuden taksilain voimaantuloa. Samalla muutettiin palvelun ehtoja, muun muassa paluukyytien osalta.

Tiistaina kuitenkin esimerkiksi kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) nosti esiin, ettei ongelma ole ainakaan hänen saamansa palautteen mukaan poistunut.

– Minulle on selvinnyt, että ihmiset eivät tiedä oikeudestaan hakea korvausta toteutumatta jääneistä kyydeistä. Jos asiakas on tilannut Kela-kyydin edellisenä päivänä klo 14 mennessä ja välitysyhtiön lupaama kuljetus jää toteutumatta, tilausvälityskeskus on velvollinen korvaamaan muualta tilatusta taksimatkasta aiheutuneet kustannukset asiakkaalle täysimääräisesti, Salonen muistutti.

Hän korostaa, miten korvaushakemuksia on tärkeää tehdä myös sen vuoksi, että niistäkin saadaan lisäselvyyttä toteuttamatta jääneiden kyytien määrästä.