Kotimaa
16.4.2026 04:30 ・ Päivitetty: 15.4.2026 14:46
Kela: Yhä useammalle kuntoutustukea mielenterveyssyistä
Viime vuonna yli kaksi kolmasosaa Kelan kuntoutuksen saajista sai kuntoutusta mielenterveyden häiriöiden ja neurokehityksellisten oireyhtymien perusteella. Määrä yli kaksinkertaistui vuodesta 2016 vuoteen 2025, kertoo Kelan kuntoutustilasto.
Mielenterveyden häiriöiden ja neurokehityksellisten oireyhtymien perusteella kuntoutusta sai viime vuonna miltei 126 000 ihmistä.
Kelan järjestämää kuntoutusta sai viime vuonna lähes 168 000 ihmistä. Kuntoutujien määrä väheni toissa vuodesta hieman yli kaksi prosenttia.
YLEISIN kuntoutusmuoto oli kuntoutuspsykoterapia, jota sai viime vuonna 67 000 ihmistä. Puheterapiaa sai lähes 19 000, toimintaterapiaa noin 18 000 ja fysioterapiaa noin 16 000 ihmistä.
Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta sai lähes 51 000 ihmistä ja ammatillista kuntoutusta 25 000.
Kuntoutusetuuksia maksettiin viime vuonna yhteensä 735 miljoonaa euroa, mikä oli noin neljä prosenttia vähemmän kuin toissa vuonna.
Eniten kustannuksia käytettiin vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, johon käytettiin 311 miljoonaa euroa. Kuntoutuspsykoterapiaan käytettiin 108 miljoonaa euroa.
Ikäryhmistä 6-9-vuotiaiden saama kuntoutus korostui. Heidän saamansa kuntoutuksen kustannukset olivat viime vuonna 102 miljoona euroa.
