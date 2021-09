Kelan viesti työttömälle työnhakijalle: 500 euron raja säilyy marraskuun loppuun

Työtön työnhakija voi ansaita 500 euroa kuussa bruttona marraskuun loppuun asti ilman, että hänen työttömyysetuutensa pienenee, Kela kertoo tiedotteessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Normaalioloissa summa on 300 euroa kuukaudessa. Työttömyysturvaan on tehty koronaepidemian vuoksi väliaikaisia lakimuutoksia.

Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyön työmatkaan marraskuun loppuun, jos päivittäinen edestakainen työmatka kestää yli kaksi tuntia.

Liikkuvuusavustusta voi saada myös henkilö, joka muuttaa työn perässä.

Marraskuun loppuun asti työtulot sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa kuukauden tai neljän viikon mittaisissa jaksoissa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Sovittelujakson aikana maksettavaa palkkaa ei muunneta vastaamaan kuukausipalkkaa, vaan se otetaan huomioon sellaisenaan.

Yrittäjä voi itse ilmoittaa muuttuneet tulonsa.

Työttömyysetuuden suojaosa on 30. marraskuuta asti 500 euroa, jos sovittelujakso on kuukausi, ja 465 euroa, jos sovittelujakso on neljä viikkoa. Suojaosa tarkoittaa rahamäärää, jonka työtön työnhakija voi ansaita ilman että se vaikuttaa työttömyysetuuteen.

Jos yrittäjän tulot ovat muuttuneet koronaepidemian aikana, yrittäjä voi marraskuun loppuun asti itse ilmoittaa muuttuneet tulonsa, jotka sovitellaan yhteen etuuden kanssa. Tavallisesti yritystoiminnan tulojen sovittelussa on käytetty edellisen vuoden verotustietoja.

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaiset muutokset, mutta ne odottavat vielä presidentin vahvistusta.

