Kelkka kääntyi: Putin kertoi puheessa olevansa tietoinen tyytymättömyydestä ja ottavansa sen uudistuksessa huomioon

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoo muuttavansa kritisoitua eläkeuudistusta. Putin kertoi asiasta tänään pitämässään puheessa.

Putinin mukaan naisten eläkeikä korotettaisiinkin vain 60 vuoteen. Alun perin naisten eläkeikää piti nostaa 63 vuoteen.

Miesten eläkeikä nostetaan taas alkuperäisten suunnitelmien mukaan 65 vuoteen.

Venäjällä naisten eläkeikä on tällä hetkellä 55 vuotta ja miesten 60 vuotta. Verrattain alhainen eläkeikä juontaa juurensa Neuvostoliiton aikoihin.

Eläkeuudistus on aiheuttanut Venäjällä protesteja, ja sen on arvioitu alentaneen Putinin suosiota mielipidemittauksissa.

Pitämässään puheessa Putin kertoi olevansa tietoinen tyytymättömyydestä ja ottavansa sen uudistuksessa huomioon, kertoo Moscow Times.