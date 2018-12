”Keltaliivien” mielenosoitus muuttui mellakaksi, yli sata otettu kiinni

Ranskassa hallituksen vastaiset protestit ovat muuttuneet väkivaltaisiksi Pariisissa. Pääministeri Edouard Philippen mukaan yli sata mielenosoittajaa on otettu kiinni.

Sisäministeriön mukaan noin 1 500 ihmisen joukko on heitellyt poliiseja kivillä ja yrittänyt hajottaa tiesulkuja. Poliisi myös käytti kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan.

Philippen mukaan Pariisin protestiin ottaa osaa noin 5 500 ihmistä. Lisäksi muualla Ranskassa noin 30 000 ihmistä osoittaa mieltään.

Niin sanottujen keltaliivien protesteja on järjestetty jo parin viikon ajan eri puolilla Ranskaa. Keltaisiin huomioliiveihin pukeutuneet mielenosoittajat vastustavat polttoaineveron korotuksia ja syyttävät presidentti Emmanuel Macronia rikkaiden suosimisesta.

– Kaikkien näiden veronkorotusten takia rahat eivät kuun lopulla tahdo riittää ruokaan, sanoi yksi mielenosoittajista.

Lokakuussa sosiaalisessa mediassa alkunsa saanut protestiliike on saanut jopa satojatuhansia ihmisiä lähtemään kaduille eri puolilla Ranskaa. Protesteissa on kuollut kaksi ihmistä ja satoja on loukkaantunut.

Mielipidekyselyjen perusteella keltaliiveillä on ranskalaisten enemmistön tuki. Eilen Ranskan hallitus yritti huonolla menestyksellä keskustella keltaliivien edustajien kanssa. Pääministeri Philippe kutsui kahdeksan mielenosoittajien edustajaa toimistoonsa, mutta päätyi lopulta keskustelemaan tunnin verran vain yhden heistä kanssa.

Hallituksella on ollut vaikeuksia luoda keskusteluyhteyttä keltaliiveihin, koska he ovat olleet haluttomia nimeämään itselleen johtajia. Liike on myös kieltäytynyt yhteistyöstä poliittisten puolueiden tai ammattiliittojen kanssa.

Protestit ovat levinneet myös naapurimaahan Belgiaan. Eilen Brysselissä otettiin kiinni noin 60 mielenosoittajaa. Poliisin mukaan mielenosoittajien hallusta löytyi mattoveitsiä, savupommeja ja kyynelkaasukanistereita.