”Keltaliivit” kokoontuvat tänään Pariisissa – hallitus yrittänyt neuvotella tuloksetta

Ranskassa hallituksen vastaiset protestit ovat jatkumassa tänään pääkaupungissa Pariisissa.

Tuhansien mielenosoittajien odotetaan kokoontuvan Champs-Elysees-kadulle. Liikehdintä sai alkunsa polttoaineveron korotusten vastustamisesta, ja protestoijat ovat myös syyttäneet presidentti Emmanuel Macronia rikkaiden verojen alentamisesta ja köyhien maakuntien ihmisten unohtamisesta.

Champs-Elysees suljetaan liikenteeltä, ja poliisin on määrä tarkistaa mielenosoittajien henkilöpaperit ennen pääsyä alueelle.

Mielenosoittajat ja poliisit ottivat näyttävästi yhteen viime viikonvaihteessa Pariisin keskustassa. Turvallisuusjoukot käyttivät mielenosoittajia vastaan kyynelkaasua ja vesitykkejä. Keltaisiin huomioliiveihin pukeutuneet protestoijat ovat tukkineet parin viikon ajan teitä ja aiheuttaneet huomattavaa haittaa liikenteelle.

Perjantaina hallitus yritti huonolla menestyksellä keskustella keltaliivien edustajien kanssa. Pääministeri Edouard Philippe kutsui kahdeksan mielenosoittajien edustajaa toimistoonsa, mutta päätyi lopulta keskustelemaan tunnin verran vain heistä yhden kanssa.

Ranskan hallituksella on ollut vaikeuksia luoda keskusteluyhteyttä keltaliiveihin, koska he ovat olleet haluttomia nimeämään itselleen johtajia. Sosiaalisen median kautta koottu liike on myös kieltäytynyt yhteistyöstä poliittisten puolueiden tai ammattiliittojen kanssa.