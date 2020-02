Kemianteollisuuden neuvotteluissa syntyi sopu – jos tulos hyväksytään, peruuntuu kemianteollisuutta uhannut lakko Teollisuusliiton osalta

Teollisuusliiton ja Kemianteollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa on tänään syntynyt neuvottelutulos. Osapuolten mukaan tulosta käsitellään liittojen hallinnoissa huomenna torstaina, minkä jälkeen sen sisällöstä kerrotaan julkisuuteen.

Jos tulos hyväksytään, peruuntuu kemianteollisuutta uhannut lakko Teollisuusliiton osalta.

Kemianteollisuus kertoo, että nyt syntynyt neuvottelutulos koskee kemian perusteollisuutta, muovituoteteollisuutta ja kemian tuoteteollisuutta sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuutta. Sopimusten piirissä on noin 11 500 työntekijää. Kumiteollisuuden ja lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimusten osalta neuvottelut jatkuvat liittojen välillä.

Myös Kemianteollisuus ja Ammattiliitto Pro jatkavat vielä neuvotteluja. Kemianteollisuuden mukaan osapuolet neuvottelevat tänään ja tarvittaessa riitaa sovitellaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Kemianteollisuuden ja Ylemmät toimihenkilöt YTN:n väliset neuvottelut taas jatkuvat huomenna. Ylempien toimihenkilöiden osalta ei kuitenkaan ole ilmoitettu työtaistelu-uhkia.

Sekä Teollisuusliitto että Ammattiliitto Pro ovat uhanneet kemianteollisuutta lakoilla, joiden on ollut määrä alkaa ensi maanantaina. Lakot uhkasivat alkaa jo aiemmin, mutta työministeri Tuula Haatainen (sd.) siirsi niiden alkua kahdella viikolla tammikuussa.

”Melkoinen savotta ollut”

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoi neuvottelutuloksen syntymisestä Twitterissä. Samalla hän kiitti valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalaa panoksesta tuloksen syntymiseen.

Myös Kemianteollisuuden työelämäjohtaja Minna Etu-Seppälä kiittelee valtakunnansovittelijaa tämän panoksesta. Hänen mukaansa tämä oli avuksi erityisesti neuvottelujen loppumetreillä.

– Onhan tämä pitkä punnerrus. Tämä on kestänyt lokakuun puolivälistä tähän hetkeen, eli tässä on mennyt kohta neljä kuukautta. On melkoinen savotta ollut, Etu-Seppälä kuvaa neuvottelu-urakkaa.

Mekaanisessa metsäteollisuudessa ei vielä tulosta

Teollisuusliitto ja Metsäteollisuus sovittelivat keskiviikkona mekaanisen metsäteollisuuden työriitaa valtakunnansovittelijan johdolla, mutta ilman tulosta. Valtakunnansovittelijan toimiston mukaan sovittelu jatkuu maanantaina.

Teollisuusliitto kertoi keskiviikkona hyväksyneensä uudet työehtosopimukset kahdeksalle sopimusalalleen. Neljästä maaseutualan sekä metsäkonealan sopimuksesta poistuvat sopimusten sisään kirjatut kiky-tunnit vaiheittain. Kolmesta media-alan sopimuksesta talkootyötunnit on poistettu jo aiemmin.

Teollisuusliiton mukaan se on tähän mennessä neuvotellut sopimuksen neljälletoista eri alalleen. Sopimusten piirissä on yhteensä 180 000 työntekijää.