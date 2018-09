Kemianteollisuus ry: ”Irtisanomislain tuomat hyödyt kemianteollisuudessa suhteellisen pienet”

Kemianteollisuuden viennin ja liikevaihdon kasvu jatkui vuoden toisella neljänneksellä 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Positiivisista näkymistä huolimatta alaa varjostaa maanantaina 17.9. vientiteollisuudessa alkanut ylityökielto.

Ylityökielto on yksi vastatoimista hallituksen esittämälle irtisanomislaille, jolla helpotettaisiin irtisanomissuojaa alle 20 hengen yrityksissä. Kemianteollisuus ry:n puheenjohtaja Mika Aalto harmittelee työtaistelutoimien syövän pohjaa alan kasvulta.

– Näyttää siltä, että irtisanomislailla saatavat hyödyt kemianteollisuudessa olisivat suhteellisen pieniä. Alkaneet työtaistelutoimet kolahtavat taas koko teollisuuteen, Aalto toteaa.

Kemianteollisuus ry ei ole selvittänyt, kuinka moni alan jäsenyrityksistä on alle 20 hengen yrityksiä, joihin niin kutsuttu irtisanomislaki kohdistuisi.

Kemianteollisyys ry:n työmarkkinoista vastaava johtaja Jyrki Hollmén toteaa vuorostaan ylityökiellon vaikuttavan enemmän yritystoimintaan ja toimitusvarmuuteen.

– Ratkaisut erimielisyyksiin pitäisi hakea keskustelun kautta. Yritykset ja asiakkaat ovat näissä tilanteissa ulkopuolisia, mutta joutuvat sijaiskärsijöiksi. Viime kädessä toimet osuvat työntekijöihin itseensä, Hollmén perustelee.

Kemianteollisuuden yritysten suhdannearviot ja odotukset ovat tällä hetkellä yleisesti ottaen myönteiset. Alkuvuoden kasvu kemianteollisuuden alalla on pääösin peräisin öljytuotteista. Tavaraviennin arvo kasvoi vientihintojen nousun ansiosta huhti-kesäkuussa 14 prosenttia. Kotimaan markkinoiden kehitys on vientiin verrattuna ollut vaisumpi. Esimerkiksi kotimaan liikevaihdon indeksi vuonna 2018 on 80, kun taas vientiliikevaihdon arvoindeksi on arviolta 150.

Elinkeinoelämän Keskusliiton julkaiseman Suhdannebarometrin mukaan henkilöstömäärä kemianteollisuuden alalla kasvoi hieman alkukesän aikana ja kasvun odotetaan jatkuvan loppuvuodestakin.