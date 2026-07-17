Talous
17.7.2026 07:00 ・ Päivitetty: 17.7.2026 07:00
Kemiran tulos heikkeni, ennustaa heikkojen aikojen jatkuvan
Kemikaalivalmistaja Kemiran operatiivinen liikevoitto laski huhti-kesäkuussa 31 prosenttia vuoden takaisesta 57,9 miljoonaan euroon. Tulevaisuuskaan ei näytä yhtiön mukaan vielä yhtään paremmalta.
Kemiran mukaan kannattavuutta heikensivät Lähi-idän sodan nostamat raaka-aine- ja kuljetuskustannukset sekä alemmat myyntihinnat.
Liikevaihto pysyi lähes ennallaan 693 miljoonassa eurossa, mutta operatiivinen käyttökate laski 15 prosenttia 111,7 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos heikkeni 0,23 euroon vuoden takaisesta 0,35 eurosta.
Yhtiö arvioi raaka-aine- ja kuljetuskustannusten inflaation kasvattavan tämän vuoden kuluja noin sadalla miljoonalla eurolla. Kemiran mukaan hinnankorotuksilla voidaan kattaa tästä noin puolet. Markkinatilanne on keskeisillä asiakastoimialoilla ollut heikko.
YHTIÖN toimitusjohtajan Antti Salmisen mukaan epävarma maailmantalous on heikentänyt kysyntää erityisesti pakkaus- ja selluliiketoiminnassa sekä teollisessa vesiliiketoiminnassa. Kunnallisen vedenkäsittelyn kysyntä on sen sijaan pysynyt vakaampana.
Salminen sanoo yhtiön tiedotteessa suoraan, että markkinatilanne on tällä hetkellä haastava.
- Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin hillitäksemme kysynnän hidastumisen ja kustannusten nousun vaikutuksia, jotta varmistamme kilpailukykymme epävakaassa ja heikossa markkinassa.
Kemira kertoi vähentäneensä toisella neljänneksellä maailmanlaajuisesti yli 130 työtehtävää. Yhtiö arvioi tämän pienentävän kustannuksia noin 15 miljoonalla eurolla vuodessa.
Lisäksi Kemira kertoo Kiinan-liiketoiminnan jääneen odotuksista ja nopeuttavansa siellä kannattavuutta parantavia toimia.
Yhtiö piti kesäkuussa tulosvaroituksen yhteydessä päivitetyt näkymänsä ennallaan. Yhtiö odottaa vuoden 2026 liikevaihdon olevan 2,6-3,0 miljardia euroa ja operatiivisen käyttökatteen 400-500 miljoonaa euroa.
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