Kenen kanssa hallitukseen? MT:n tentissä parahdus: ”Se että nyt jo suljetaan ovia toisten naaman edestä, miten viisasta se on Suomen näkökulmasta? Ei laisinkaan.”

Vasemmistoliitto, vihreät ja SDP ovat ehtineet jo tehdä selväksi, etteivät he mahdu samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Rane Aunimo Demokraatti

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin muistutti eilen Ilta-Sanomien puheenjohtajatentissä kertoneensa kantansa perussuomalaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön moneen kertaan aikaisemminkin. Kanta on ollut kielteinen.

– En näe SDP:tä ja perussuomalaisia samassa hallituksessa. Se ei johdu Riikasta (Purra), minulla ei ole Riikkaa henkilönä vastaan yhtään mitään, mutta itse vain näen, että SDP:n ja perussuomalaisten arvopohja on niin kaukana toisistaan. Meidän maailmankatsomuksemme on eri. Perussuomalaiset näkevät ihmisen eri tavalla kuin me, Marin sanoi.

Gallupäkärki kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi spekulaatioita hallituspohjasta ja ylipäänsä eri puolueiden ilmoituksia sanomalla tänään Maaseudun Tulevaisuuden tentissä, että hän on iloinen kokoomuksen suosiosta.

– Minun mielestäni se, että nyt kilpaa irtisanoudutaan erinäköisistä yhteistöistä, niin se ei ole järkevää. Suomi on sen verran pieni maa, ja meillä on perinteisesti ollut yhteistyökykyä. Minusta kaikkien kanssa pitää voida neuvotella, koska oleellisinta on se, että vaalien jälkeen saadaan sellainen hallitusohjelma, jolla me luotsataan Suomi eteenpäin tässä todella vaikeassa maailmantilanteessa.

Orpo väläytti jo aiemmin, että se on nyt valmis neuvottelemaan hallitusyhteistyöstä myös perussuomalaisten kanssa.

– Oleellisinta on käydä vaalit, verrata eri puolueiden ohjelmia ja tavoitteita ja suomalaiset päättävät.

PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi muiden puolueiden ilmoituksia sanomalla tentissä, että perussuomalaisten tavoitteet ovat avoimesti kerrottu.

– Mikäli näistä jotkut puolueet haluavat irtisanoutua vedoten arvopohjaan tai ihmiskäsitykseen tai muuhun, totta kai olisi hyvä ehkä täsmentää, että minkälaiset tavoitteet ovat niitä, jotka ovat selvästi kynnyskysymyksiä.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko puolestaan totesi, että keskusta tarvitsee lisää luottamusta eli kannatusta voidakseen jatkaa hallitusvastuussa.

– Mutta tämä keskustelu, joka nyt näyttää voimistuvan, sehän ei ole vierasta, jos katsotaan pohjoismaista tapaa tehdä politiikkaa, mutta vierastan sitä osana Suomea.

– Se että nyt jo suljetaan ovia toisten naaman edestä, miten viisasta se on Suomen näkökulmasta? Ei laisinkaan.

RKP:TÄ edustanut ministeri Thomas Blomqvist halusi hänkin käydä ensin vaalit, eikä sulkea ovia mihinkään suuntaan.

– Meidän linjamme on aina ollut, että ensin vaalit, sitten katsotaan hallituksen muodostaja. Jos tulee kutsu, niin käydään neuvottelut ja sitten hallitusohjelma ratkaisee, olemmeko mukana vai emme.

Toisenlaisiakin ajatuksia RKP:stä on kuultu, viimeksi tänään Demokraatissa.

– Yhteistyötä perussuomalaisten kanssa olisi vaikea selittää ihmisille, koska RKP on aina ollut hyvin selvä linjanvedossaan perussuomalaisten suhteen osittain siitä syystä, että perussuomalaiset Vennamosta lähtien ovat olleet hyvin kielteisiä vähemmistöasioissa, RKP:n entinen puheenjohtaja Pär Stenbäck sanoo.

Aihepiiriin palattiin tänään MT:n tentissä, jossa SDP:tä edusti SDP:n maa- ja metsätaloustyöryhmän puheenjohtaja Piritta Rantanen.