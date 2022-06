”Kenenkään palkkatiedot eivät lähde mihinkään radalle” – elinkeinoelämän reaktiot palkka-avoimuuden lisäämisestä hämmästyttävät palkansaajaleirissä

Hallituksen esitysluonnos, joka koskee palkka-avoimuuden lisäämistä tasa-arvolaissa, on saanut elinkeinoelämän järjestöiltä kovaa kritiikkiä. Palkansaajakeskusjärjestöissä elinkeinoelämän reaktiot lähinnä hämmästyttävät. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Palkansaajakeskusjärjestöissä kummastellaan, että paikallista sopimista kovasti peräänkuuluttaneet työnantajat suhtautuvat niin nihkeästi avoimuuteen, joka palkansaajajärjestöjen mielestä nimenomaan auttaa paikallista sopimista.

– Eihän esimerkiksi palkoista voida sopia paikallisesti mitään, jollei siellä tiedetä, mitä kenellekin maksetaan. Se on vähän kuin menisin kauppaan ostamaan uutta puseroa ja myyjä sanoisi minulle, että on meillä täällä puseroita, mutta näytän sinulle vain tämän yhden, ota tai jätä, SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto kuvailee.

– Tiedän, että työnantajapuoli on kynsin ja hampain tätä vastaan, mutta kyllä se on niin, että mitä enemmän mennään kohti paikallista sopimista ja yksilöllistä palkkausta, niin sitä tärkeämpää on, että palkkaosaaminen on mahdollisimman hyvää ja palkka-avoimuus menee eteenpäin nykyisestä, Akavan tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinkokin sanoo.

Palkka-avoimuuden lisääminen ja juuri lausuntokierroksella ollut hallituksen esitysluonnos liittyy hallitusohjelmakirjaukseen, jonka mukaan perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä palkka-avoimuutta lainsäädännön keinoin.

”Perusteettomiin naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin puututaan nykyistä tiukemmin. Lisätään tasa-arvolakiin henkilöstön, henkilöstöedustajien ja yksittäisten työntekijöiden oikeuksia ja tosiasiallisia mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään”, kirjauksessa linjataan.

”Ei eri palkka herätä mitään närää, jos siihen on olemassa selkeät perusteet.”

Kemianteollisuus, Metsäteollisuus, Palvelualojen työnantajat Palta, Teknologiateollisuus ja Kaupan liitto kommentoivat esitystä viime viikolla. Järjestöjen mielestä ”esitys tasa-arvolain muuttamisesta ja palkkojen pakkojulkisuudesta on monella tapaa ongelmallinen”.

Järjestöt nostivat esiin huolensa muun muassa siitä, että palkkatietoja voitaisiin käyttää väärin. Lisäksi ne viittasivat tiedotteessaan kansainvälisiin tutkimuksiin, joiden mukaan yksittäisten työntekijöiden palkkatietojen avaaminen johtaa tasapäistävään palkkaukseen ja palkitsemiseen.

– On ihan jonninjoutava dramatisointia, että koskaan ei voi enää korottaa palkkoja eikä palkita ketään. Minulla on itselläni kokemusta siitä, että ihmiset kyllä ymmärtävät, että samankaltaisestakin työstä saadaan eri palkkaa. Ei se herätä mitään närää, jos siihen on olemassa selkeät perusteet, Savinko summaa.

STTK:n työlainsäädännön asiantuntija Anja Lahermaa on samoilla linjoilla. Hän nostaa myös esiin, että samapalkkaisuus ymmärretään usein väärin.

– Se ymmärretään sillä tavalla, että kaikille pitäisi maksaa samaa palkkaa. Ei se niin ole, vaan palkkaan voi vaikuttaa esimerkiksi työn vaativuus, ja on ok maksaa myös henkilökohtaisesta suoriutumisesta, kunhan on olemassa läpinäkyvät kriteerit sille, millä perustein maksetaan, Lahermaa sanoo.

Anu-Tuija Lehto huomauttaa, että jo nyt työnantajan pitää maksaa sellaista palkkaa, jonka voi perustella. Palkka-avoimuuden lisääminen ei muuta näiltä osin tilannetta miksikään, ainakaan oikein toimivien työnantajien kohdalla, hän kiteyttää.

– Jos nyt on työnantajalla hirveä pelko siitä, että tämä avoimuus aiheuttaa jotakin ongelmia, niin sehän tarkoittaa sitä, että työnantaja ei pysty perustelemaan, mistä palkkaerot johtuvat, Lehto huomauttaa.

”Jos palkkaus on oikeudenmukainen, se kannustaa myös työn tekemiseen.”

Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään, että työnantajan on vuoden välein selvitettävä henkilöstön noudattama palkkausjärjestelmä ja sen soveltaminen, muut palkan määräytymisen perusteet ja palkitseminen. Idean äidiksi ilmoittautuva Anu-Tuija Lehto pitää tärkeänä, että selvityksen myötä työntekijä saa tietää, millä tavalla hän voi itse vaikuttaa palkkaansa.

Lahermaa on samaa mieltä. Hyvä ja läpinäkyvä palkkausjärjestelmä parhaimmillaan kannustaa kehittämään itseään ja osaamistaan lisätienestin toivossa.

– Ja kyllähän ihmiset ajattelevat niin, että jos palkkaus on oikeudenmukainen, se kannustaa myös työn tekemiseen ja vaikuttaa motivaatioon, Lahermaa summaa.

”Kenenkään palkkatiedot eivät lähde mihinkään radalle.”

Hallituksen luonnoksessa linjataan, että henkilöstön edustajilla olisi oikeus saada palkkakartoitusta laadittaessa yksittäisten työntekijöiden palkkatietoja palkkavertailun kattavuuden varmistamiseksi tai palkkaerojen syiden selvittämiseksi. Jos työpaikalla ei olisi henkilöstön edustajaa, palkkasyrjintää epäilevällä työntekijällä olisi oikeus saada nämä tiedot tasa-arvovaltuutetun välityksellä.

Elinkeinoelämän järjestöjen yhteislausunnossa varoitetaan, että palkkatietoja saatettaisiin myös väärinkäyttää, jos yksittäisen henkilön palkkatietoja luovutetaan henkilöstön edustajalle ilman henkilön omaa suostumusta.

– Työnantajalla ei ole todellista mahdollisuutta tietää, mihin palkkatietoja tosiasiallisesti käytetään tai mihin annetut tiedot voivat mahdollisesti päätyä. Siksi oikeusturvan ja -varmuuden kannalta on erittäin tärkeää säilyttää mahdollisten palkkasyrjintäepäilyjen arviointi virkavastuulla toimivalla tasa-arvovaltuutetulla, järjestöt kirjoittavat.

– En ymmärrä työnantajapuolen hyökkäystä, koska totta kai näistä asioista ollaan salassapitovelvollisia. Tietenkään henkilöstön edustaja ei voi käyttää tietoja ihan miten vaan, vaan siellä olisi ihan tarkkaan säädetty, miten tietoja voisi käyttää. Jos niitä käytetään väärin, se on totta kai rangaistavaa, STTK:n Anja Lahermaa ihmettelee.

Savinko toteaa saman ja muistuttaa, että palkka-avoimuuden lisäämiseen liittyviä asioita on käsitelty huolellisesti jo pitkään. Vuonna 2020 asetetun – ja nyt hallituksen esityksen pohjaksi mietintönsä antaneen – kolmikantaisen työryhmän lisäksi asiaa on puitu vastaavassa työryhmässä jo Sipilän hallituksen aikana.

– Kenenkään palkkatiedot eivät lähde mihinkään radalle. Sanoisin, että yksittäisen palkkasyrjintää epäilevän työntekijän kynnys lähteä väärinkäyttämään tietoa, jonka on saanut henkilöstön edustajalta tai esityksen mukaisesti tasa-arvovaltuutetun kautta, on korkea. Kärjistäen: jos joku olisi niin typerä, että hän lähtisi julkistamaan ja levittämään tietoa, työnantaja veisi hänet varmasti oikeuteen, työpaikka lähtisi alta ja niin edelleen, Savinko sanoo.

– Tätä työnantajapuoli viljelee ja on saanut läpikin, että kyse olisi ”palkkojen pakkojulkisuudesta”. Siitä ei ole kyse. Ei tässä mitkään tiedot tule julkiseksi, Savinko moittii työnantajaa asenteellisen ilmaisun käyttämisestä.

Työryhmän esitys vesittyi poliittisessa käsittelyssä.

Vaikka kolmikantainen työryhmä oli monin paikoin erimielinen, löytyi myös yhteisiä tavoitteita. Pääsääntöisesti SAK:n, STTK:n ja Akavan edustajat ovat tyytyväisiä esitysluonnokseen. Suunta on oikea, mutta oli kuitenkin pettymys, että kolmikantaisen työryhmän esitys vesittyi poliittisessa käsittelyssä, Savinko summaa kolmikon ajatukset.

– Lähdimme alunpitäen siitä, että kun työntekijä epäilee palkkasyrjintää, työnantajan olisi annettava toisen työntekijän palkkatiedot. Nyt palkkatiedot pitäisi pyytää tasa-arvovaltuutetun tai henkilöstön edustajan kautta, Anu-Tuija Lehto kertoo.

Muitakin kipukohtia on, hän sanoo. Yksi on se, että henkilöstön edustajan tiedonsaantioikeus on kytketty palkkakartoituksen tekemiseen. Palkkakartoituksen tekemistä vaaditaan vain työpaikoilla, joissa palvelusuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Suomessa noin 94 prosenttia yrityksistä on tätä pienempiä. Palkansaajakeskusjärjestöt pitävät huonona asiana, että iso osa suomalaisista työpaikoista ja palkansaajista jää tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitus -velvoitteen ulkopuolelle.

Palataan vielä elinkeinoelämän järjestöjen ulostuloon. Siinä vaadittiin, että Suomen pitäisi odottaa EU:n palkka-avoimuutta koskevan direktiiviehdotuksen valmistumista, eikä säätää rinnakkaista sääntelyä samasta aihepiiristä. STTK:n Lahermaa on jyrkästi eri mieltä.

– Ei pidä odottaa! Viidentoista vuoden kokemuksella voin sanoa, että direktiiveistä ei koskaan tiedä, milloin ja minkäsisältöisinä ne tulevat. Mielestäni meidän kannattaa miettiä kuitenkin, että mikä sopii meidän työelämäämme ja työmarkkinamaailmaamme ja tehdä omaa kansallista lainsäädäntöä.

– Kun hallitusohjelmassa lukee, että haluamme olla tasa-arvon kärkimaa, niin kyllähän se edellyttää myös toimenpiteitä, Lahermaa summaa.