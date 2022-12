”Kenenkään sähköjä ei saa katkaista maksamattomien sähkölaskujen vuoksi”

Talousvaliokunta on tänään kokouksessaan käsitellyt mahdollisia uusia toimenpiteitä sähkön hinnan alentamiseksi, kertoo valiokunnan jäsen, kansanedustaja Hussein al-Taee (sd.) tiedotteessaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän korostaa, ettei kansalaisten sähköjä saa katkaista maksamattomien sähkölaskujen vuoksi ja perintä- sekä ulosottomenettely on keskeytettävä kriisin ajaksi.

Eduskunta käsittelee kuluvalla ja tulevalla viikolla valtion talousarviota vuodelle 2023. Talousarviossa on toimenpiteitä energiakriisin lievittämiseksi, kuten verotuksellinen sähkövähennys, sähkötuki sekä tilapäinen sähkön arvonlisäveron lasku. SDP:n eduskuntaryhmä on ehdottanut myös määräaikaisen sähkön hintakaton asettamista kotitalouksien sähkölle.

Kansanedustaja al-Taee painottaa sähköyhtiöiden yhteiskunnallista roolia poikkeuksellisessa tilanteessa.

– Kenenkään sähköjä ei saa katkaista maksamattomien sähkölaskujen ajaksi. Suomalaiset maksavat joka päivä kovaa hintaa Venäjän aloittamasta raakalaismaisesta sodasta Ukrainassa, eikä ole inhimillistä, että kotoa viedään vielä sähkötkin maksamattomien sähkölaskujen vuoksi. Energiakriisi syvenee entisestään, ja monet kotitaloudet ovat aivan maksukykynsä äärirajoilla tällä hetkellä, al-Taee sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa myös perintä- ja ulosottomenettelyyn tulee tehdä muutoksia poikkeuksellisen tilanteen vuoksi.

– Painotan, että poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia. Perintä- ja ulosottomenettely pitää saada keskeytettyä, kunnes sähkökriisi on ohi. Ulosottoon joutumisella, tai esimerkiksi luottotietojen menettämisellä on pitkäaikaisia taloudellisia sekä sosiaalisia vaikutuksia ihmisten elämään. Mikäli tällainen ulosottoaalto syntyisi pakkastalven sähkölaskujen vuoksi, näkyisi sen vaikutukset yhteiskunnassamme vielä pitkään. Kukaan ei saa menettää maksukykyänsä tai luottotietojansa Putinin vuoksi. Harva on voinut varautua tällaiseen hintatasoon, ja moni on jo käyttänyt säästönsä maksaakseen sähkölaskunsa.