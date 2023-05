Kesätyöpaikat ovat lisääntyneet työvoimapulan vuoksi – perehdytys uhkaa jäädä retuperälle

Kyselyyn perustuvan arvion mukaan yritykset pyrkivät tänä kesänä tarjoamaan jopa 140 00 kesätyöpaikkaa ympäri Suomen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomalaiset yritykset pyrkivät tarjoamaan tänä kesänä ennätykselliset 140 000 kesätyöpaikkaa, arvioi Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) vuoden alussa. Arvio perustuu liiton jäsenyrityksille viime vuoden lopulla tehtyyn kyselyyn.

Vielä ei ole tiedossa, toteutuuko ennakoitu määrä. Vastaavaa ennakkoarviota ei kuitenkaan ole koskaan aiemmin annettu, kertoo EK:n asiantuntija Mikko Vieltojärvi. Esimerkiksi kesällä 2020 kesätyöpaikkoja oli koronan vuoksi tarjolla ainoastaan 80 000.

- Toivotaan, että päästään ennätystasoon, mitä tässä on tavoiteltu ja odotettu. Kesätyöt ovat valtavan tärkeä osa nuorten itsenäistymistä, ja samalla saa vähän omaa rahaa ja jalkaa työelämän oven väliin, Vieltojärvi summaa.

Työvoimapula selittää suurta kesätyöpaikkatarjontaa

STT:n haastattelemien tahojen mukaan suurta kesätyöpaikkatarjontaa selittää yleinen työvoimapula.

Matkailu- ja Ravintolapalveluiden (Mara) toimitusjohtaja Timo Lappi arvioi, että monella toimialalla on kesätyöntekijöitä tuuraamassa vakituisen henkilökunnan lomia, mutta myös paikkaamassa yleistä pulaa henkilökunnasta.

- Koronarajoitukset heikensivät yleistä työvoimatilannetta ravintola- ja matkailualalla. Moni vaihtoi alaa.

Lapin mukaan rajoitusten päätyttyä reilu vuosi sitten osa työntekijöistä on palannut alalle, mutta edelleenkin työntekijöitä on vähemmän kuin vuonna 2019 ennen koronaa.

Maran jäsenyritykset tarjosivat 18 000 kesätyöpaikkaa kesällä 2019. Lappi arvioi, että kesätyöpaikkoja on tarjolla vähintäänkin saman verran myös tänä kesänä. Mara tarjoaa kesätyöpaikkoja etenkin ravintoloista, mutta myös esimerkiksi huvipuistoista, leirintäalueilta ja kesäkahviloista.

- Uskon, että hakijoita on ollut paljon, mutta paikkoja on myöskin paljon. Töitä on hyvin tarjolla niille, jotka haluavat töitä tehdä.

Kesko puolestaan arvioi palkkaavansa 6 000 työntekijää kaikille liiketoiminta-alueilleen. Keskon rekrytoinneista vastaava Ilona Castrén kertoo kesätyöpaikkojen määrän olevan sama kuin viime vuonna.

- Haluamme suomalaisena isona työnantajana kantaa vastuumme nuorten työllistymisessä. Tarjoamme niin paljon kesätyöpaikkoja nuorille kuin vain on mahdollista.

Keskon puolella kesätyöpaikkoja haki tänä vuonna reilu 12 000 kesätyöntekijää. Lukuun ei sisälly kauppiaiden hakijoita, koska jokainen kauppias hoitaa rekrytoinnit itse.

Toinen suuri kaupan alan työllistäjä nuorille on S-ryhmä. S-ryhmä tarjoaa tänä vuonna runsaat 17 000 kesätyöpaikkaa, joista puolet pidempiä, koko kesän mittaisia työpaikkoja, ja puolet erityisesti alaikäisille suunnattuja kahden viikon tutustumisjaksoja, kertoo S-ryhmän rekrytoinnin päällikkö Annina Hyvönen.

S-ryhmä on palkannut viime vuosina noin 15 000 kesätyöntekijää vuosittain, joten tämä vuosi on heillekin ennätyksellinen kesätyökesä.

Ylitöitä ja työvuorolistojen tekoa ilman kokemusta

Työntekijäpula on luonut tarjolle työpaikkoja, mutta samalla se on aiheuttanut myös varjopuolen. Kun työntekijöitä ei ole tarpeeksi, perehdytys kärsii.

Akavan, toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n ja ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n kesäduunarineuvoja Vee Tirinen kertoo, ettei työnantajalla ole aina aikaa tai halukkuutta järjestää kattavaa perehdytystä.

- Viime viikolla tuli vastaan tilanne, jossa 18-vuotias oli laitettu tekemään työvuorolistoja ilman kokemusta. Myös ylitöitä on pyydetty tekemään paljon.

Tirinen muistuttaa, että kattava perehdytys hyödyttää työnantajaakin. Työntekijät pystyvät tekemään työtä varmemmin oikein, ja samalla työntekijä tietää paremmin, mitä häneltä odotetaan.

- Perehdytys on jokaiselle työntekijälle kuuluva oikeus. Se on äärimmäisen tärkeää työturvallisuuden tasolta lähtien.

Kirjoittaja: Jenna Rautio / STT