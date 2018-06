Keski-Suomen ensi- ja turvakodin uuden kiinteistön rakentaminen käynnistyy

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry ja Peab Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen ensi- ja turvakodin uuden kiinteistön rakentamisesta Liitukujalle Jyväskylään. Samalla osapuolet ovat sopineet nykyisen Suuruspääntien rakennuksen kiinteistökaupasta, jolla uusi rakennus rahoitetaan.

Urakkasopimus käsittää nykyaikaisten toimitilojen rakentamisen Kuokkalan keskustaan, Kuokkalan Yhtenäiskoulun naapuriin. Korkeimmalta osaltaan kolmekerroksisen talon kokonaispinta-ala on noin 2050 neliötä. Rakentaminen alkaa kesäkuun alussa ja uusi talo vihitään käyttöön elokuussa 2019.

Yhtiöt ovat myös tehneet esisopimuksen kiinteistökaupasta Keski-Suomen ensi- ja turvakodin omistamasta kiinteistöstä osoitteessa Suuruspääntie 11, jossa on asemakaavan laadinta käynnissä.

– Uusi kiinteistö tullaan rahoittamaan nykyisen kiinteistön tontin myymisellä. Keski-Suomen ensi-ja turvakoti on saanut nykyisen tontin aikoinaan vuonna 1947 lahjoituksena, ja tämän lahjoituksen turvin voidaan nyt rakentaa uusi, nykyaikainen ensi- ja turvakoti, jossa kaikki palvelut ovat saman katon alla, iloitsee hallituksen puheenjohtaja Merja Närhi Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:stä.

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin yhteistyö rakennusyhtiö Peabin kanssa alkoi helmikuussa 2017 kilpailutuksen kautta. Arkkitehtitoimistona on jyväskyläläinen LPV. Kiinteistöä on suunniteltu alusta alkaen yhdessä ensi- ja turvakodin henkilöstön kanssa.

– Keski-Suomen ensi- ja turvakodin uusien toimitilojen rakentaminen on merkittävä hanke Peabin Jyväskylän aluetoimistolle. Asiakkaamme on antanut hankkeen suunnittelulle erityistä sisältöä ja yhdessä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa olemme saaneet aikaiseksi suunnitelmat kodinomaisesta, suojaisasta ensi- ja turvakodista. Aloitamme ylpeänä sen rakentamisen, kertoo yksikönjohtaja Timo Riikonen Peabilta.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti on turvannut lapsien ja perheiden arkea voittoa tavoittelemattomana järjestönä jo vuodesta 1946. Yhdistyksen palveluilla autetaan vuosittain yli kolmeasataa perhettä. Yhdistys ylläpitää perheväkivaltaan kriisiapua tarjoavaa turvakotia, vauvaperheitä auttavaa ensikotia, väkivallan avopalveluja sekä tapaamispaikkatoimintaa. Yhdistyksen toiminta pohjautuu lastensuojelutyön monipuoliseen erityisosaamiseen luovalla ja uudistavalla tavalla. Yhdistys on vahva vaikuttaja ja edistää osaltaan lapsille ja perheille oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. Se työllistää Pohjoismaissa 15 000 henkeä, joista Suomessa noin 750 henkilöä. Konsernin toiminta on jakautunut neljään liiketoiminta-alueeseen; rakentaminen, kiinteistökehitys, infrarakentaminen sekä teollisuus. Peab-konsernin liikevaihto on 5.2 miljardia euroa. Konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä. www.peab.fi

Keski-Suomen Ensi-ja turvakodin toiminnanjohtajana aloittaa 1.8.2018 Susanna Huovinen