Keski-Suomen ja Rovaniemen koronarajoitukset kiristyvät

Hallitus on päättänyt asettaa Keski-Suomen maakuntaan ja Rovaniemen kaupunkiin aiempaa tiukempia ravintolarajoituksia, sosiaali- ja terveysministeriö kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Leviämisalueen rajoitukset ravintoloille astuvat voimaan lauantaina puolilta öin. Sekä Keski-Suomen maakunta että Rovaniemen kaupunki ilmoittivat alkuviikosta täyttävänsä koronaepidemian leviämisalueen kriteerit.

Rajoitusten myötä anniskelun on päätyttävä kaikissa ravintoloissa kello 17. Anniskeluravintolat saavat olla auki aamuviidestä kuuteen iltapäivällä. Jos ravintolassa ei anniskella alkoholia, ovet saa pitää auki aamuviidestä yhteen yöllä.

Jos ravintolan päätoimiala on alkoholin anniskelu, käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on sisätiloissa käytössä kolme neljäsosaa asiakaspaikoista. Kaikilla asiakkailla on oltava sisätiloissa oma istumapaikka. Ravintolarajoituksista vapautuu edellyttämällä asiakkailta koronapassia.

Rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruoan myymistä asiakkaille.

Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevia vesi- ja ilma-aluksia. Aukioloaikojen rajoitukset eivät myöskään koske huoltoasemien yhteydessä toimivia ravintoloita.