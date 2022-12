Keskuskauppakamari haluaa Maahanmuuttoviraston TEM:in ohjaukseen: ”Keskeistä olisi saada aikaan asennemuutos”

Työhön ja opiskeluun perustuvaa maahanmuuttoa pitää vauhdittaa siirtämällä Maahanmuuttoviraston ohjaus työ- ja elinkeinoministeriölle, esittää Keskuskauppakamari. Keskuskauppakamarin mukaan Maahanmuuttoviraston toimintaa on siirrettävä osaavan työvoiman maahanmuuton edistämiseen tiukan kontrolloinnin sijaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Suomessa on jo pitkään painittu hitaiden ja kankeiden oleskelulupaprosessien kanssa. Osa ongelmasta liittyy lainsäädäntöön ja osa tekemisen tapoihin. Keskeistä olisi saada aikaan asennemuutos – tiukasta kontrolloinnista on päästävä maahanmuuton sujuvoittamiseen, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen tiedotteessa.

Maahanmuuttoviraston ohjaus on nyt jaettu sisäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kesken, mutta päävastuu on sisäministeriöllä. Vuoden 2020 alusta työhön ja opiskeluun perustuvan maahanmuuton hallinto siirrettiin työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle. Tätä kehityssuuntaa on Keskuskauppakamarin mukaan jatkettava.

– Seuraava askel on Maahanmuuttoviraston ohjausvastuun siirtäminen työ- ja elinkeinoministeriölle. Sisäministeriö voisi jäädä osittaiseen ohjausvastuuseen turvapaikanhakijoihin ja vastaanottojärjestelmään liittyen. Maahanmuuttoviraston sisällä pitää selkeästi eriyttää työhön ja opiskeluun perustuvan maahanmuuton johto, hallinto ja resurssit, jotta esimerkiksi äkillinen turvapaikanhakijoiden määrän kasvu ei ruuhkauta myös työhön ja opiskeluun perustuvien oleskelulupien käsittelyä.