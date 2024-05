Keskusta antoi hallitukselle todistuksen – käyttäytymisestä 5

Keskusta tempaisee antamalla Orpon hallitukselle välitodistuksen. Todistuksen keskiarvo on viisi, eli välttävä. Demokraatti Demokraatti

Keskustan arviossa hallitus sai hylätyn arvosanan Suomen puolen pitämisestä EU:ssa.

– Itäinen Suomi on laiminlyöty, ovi on jätetty auki yhteisvelalle ja päätösvalta Suomen metsistä ja muista luonnonvaroista on vaarassa luisua Brysseliin. Nämä ovat tälle maalle elintärkeitä asioita. Kokoomuksen ja perussuomalaisten linja on lepsu – suorastaan löperö, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo keskustan tiedotteessa.

Taloustaidoissa hallitus saa Keskustalta kuutosen.

– Talous pitää laittaa kuntoon, mutta niin ei valitettavasti ole käymässä. Suomessa kasvavat nyt vain työttömyys, konkurssit ja velka. Kohtuuttoman isot arvonlisäveron korotukset ajavat laskujen ja hintojen kanssa tuskailevat tavalliset ihmiset yhä ahtaammalle, Saarikko toteaa.

Käyttäytymisestä ja yhteistyötaidoista hallitus saa keskustalta viitosen. Puolueen mukaan Suomi on ajettu vastakkainasettelun tielle, vaikka juuri nyt tarvittaisiin sopimis- ja yhteistyökykyä.