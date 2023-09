Keskusta hiillosti hallitusta autoilun kustannuksista – perussuomalaisille kyytiä vaalilupausten pettämisestä

Keskustan kansanedustajat hyökkäsivät eduskunnan kyselytunnilla ärhäkästi hallituksen liikennepolitiikan kimppuun. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen (kuvassa) ihmetteli kysymyksessään, miten bensiinin hinta on voinut nousta, vaikka hallituspuolue perussuomalaiset on vaalikampanjoinnissaan nimenomaisesti profiloitunut autoilijoiden etujen ja matalien bensanhintojen puolustajana.

- Te olette sadassa päivässä, arvoisat perussuomalaiset, pystyneet pettämään suurin piirtein kaikki vaalilupauksenne, erityisesti autoilijoille antamanne vaalilupaukset. Lupasitte parantaa autoilijoiden asemaa, lupasitte että tienpito paranee ja lupasitte, että bensan ja dieselin hinta alenee. Näin ei tapahdu, vaan yksityistieavustuksia leikataan ja perustienpito heikkenee, Kurvinen sanoi.

Kurvinen viittasi puheenvuorossaan siihen, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus oli torstaina ollut vallassa sata päivää.

Perussuomalaiset puolustautuivat syytöksiä vastaan vetoamalla muun muassa ensi vuonna tulevaan polttoaineveron 160 miljoonan euron alennukseen ja siihen, että uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen nousua maltillistetaan.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) mukaan polttonesteiden hinnat olisivat tulevaisuudessa merkittävästi korkeampia, jos Orpon hallitus olisi jatkanut sitä edeltäneen Sanna Marinin (sd.) hallituksen linjoilla.

- Me pidämme hinnat hallinnassa, ja se tulee näkymään. Me teemme omilla päätöksillämme kaiken sen mikä on mahdollista, Ranne sanoi.

- Autoilijoiden tilanne tulee paranemaan huomattavasti verrattuna siihen, minkälaista politiikkaa Marinin hallitus aikaisemmin teki, hän jatkoi.