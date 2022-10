Keskusta historiallisessa kannatuskuopassa – puoluesihteeri Pirkkalainen: ”En vieritä sitä kenenkään muun syyksi”

Keskustan kannatus on Ylen uutisten torstain mielipidemittauksessa 10,3%. Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen, kuinka kommentoit? Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

– Ei ole mitään muuta sanottavaa kuin se minkä Yle oli uutisoinutkin: mittaushistorian huonoin gallup. Totta kai se on meidän puolueelle musta päivä. Ei siitä muuta voi sanoa eikä niitä voi koskaan mennä kiistämään.

– Emme ole onnistuneet saamaan suomalaisilta luottamusta näiden vaikeiden aikojen keskellä. Tulos on tämä.

Millaisia paineita se luo loppuhallituskauteen?

– Puolueen katseet ovat selkeästi ensi kevään vaaleissa. Ei meillä ole mitään muuta tavoitetta kuin menestyä ja hakea luottamusta vaaleissa niin laajasti kuin se on mahdollista. Sen me teemme hankkimalla hyviä ja luotettavia ehdokkaita ympäri Suomen ja kirkastamalla sellainen viesti, jolla pystymme saamaan luottamusta ehdokkaidemme kautta.

MISTÄ KANNATUKSEN lasku voisi johtua?

– Nyt on todella vaikeat ajat suomalaisilla sekä omassa elämässään että maailman tilanteesta valtavan paljon huolta. Olisi puolueelle karhunpalvelus analysoida sitä niin, että etsitään vikoja ulkopuolelta. Jos luottamusta ei löydy, syy on aina puolueessa ja puolueen toiminnassa. Niitä syitä me lähdemme käymään läpi.

Miten?

– Meillä on vahvuuksia, joista yksi on ilman muuta se, että kentän kanssa on jatkuva vuorovaikutus. Meillä on syyskuun alussa aloitettu laaja kierros menossa. Kierrämme koko Suomessa Oma maa, koko maa -kierrosta, jolloin puoluejohto ja meidän kärkikasvot ovat jatkuvasti kenttäväen tavattavissa ympäri Suomen. Vuorovaikutusta tietenkin määrätietoisesti jatketaan.

Mikko Kärnä oli sitä mieltä, että kannatusalhon yksi syy on Paavo Väyrynen. Jaatko hänen näkemyksensä?

– Katson mieluummin itse peilistä. En vieritä sitä kenenkään muun syyksi. Kannan siitä itse vastuuta.

ONKO VÄYRYSEN eduskuntavaaliehdokkuudelle tapahtumassa jotakin?

– Se asia on Perä-Pohjolan piirin käsissä. En osaa nyt sanoa, mitä siellä on tapahtumassa.

Onko sinulla piirille mitään viestiä? Puheenjohtaja Saarikko sanoi, ettei Väyrysen poliittinen linja ole hänen eikä puolueen linja.

– Se on aivan ilmeinen ristiriita, joka on ollut tiedossa jo pitkään. Puolue on täysin medialle avoimella prosessilla muodostanut oman kantansa vaikkapa suhteessa Nato-jäsenyyteen. Olemme viestineet erittäin yhtenäistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaa. Perusteluvastuu linjasta ei mielestäni ole nyt meillä vaan on aivan ilmeistä, että Väyrynen on tässä omalla linjallaan ja se on täysin puolueesta poikkeava linja.

Järjestetäänkö Väyrysen kanssa jotakin keskusteluja vai onko hänen ehdokkuutensa pelkästään piirin vastuulla?

– En lähde kommentoimaan. Olen sanonut selkeästi julkisuuteen, että en kommentoi kommentoi potentiaalisten ehdokkaiden kanssa käytäviä prosesseja tai keskusteluja millään tavalla enkä tee mediaa kiinnostavien henkilöiden kohdalla poikkeusta.

Onko kansanedustajilla translain suhteen omantunnonvapaus?

– Se on eduskuntaryhmän asia, en ota siihen kantaa.