Keskusta julkaisi mielenterveysohjelman – ”Hoitamattomat ongelmat tulevat kalliiksi ihmiselle ja yhteiskunnalle”

Keskusta on julkaissut mielenterveysohjelman, jonka kokoaa yhteen ratkaisuja mielenterveyden ongelmien selättämiseen.

Keskusta muistuttaa tiedotteessaan, että OECD:n arvion mukaan mielenterveyden ongelmat maksavat Suomelle noin 11 miljardia euroa vuodessa. Työkyvyttömyyseläkkeistä noin puolet johtuu mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöistä ja mielenterveyssyihin liittyvät sairauspoissaolot vievät vuosittain miljoonia työpäiviä.

– Hoitamattomat mielenterveyden ongelmat kasaantuvat, pitkittyvät ja tulevat kalliiksi ihmiselle ja yhteiskunnalle. Kun hoito toimii ajoissa ja oikein, säästämme sekä inhimillistä kärsimystä että taloudellisia kustannuksia, keskustan mielenterveysohjelman työryhmää puheenjohtanut kansanedustaja Hanna Kosonen sanoo tiedotteessa.

Keskustan mielenterveysohjelmassa mielenterveys nostetaan koko yhteiskunnan läpileikkaavaksi tavoitteeksi. Mielen hyvinvointi liittyy oppimiseen, työllisyyteen, perheisiin, turvallisuuteen ja talouteen eikä sitä voida keskustan mukaan siksi ratkaista yksittäisillä toimilla.

– Mielenterveyttä on ajateltu erillisenä saarekkeena, ja sen mukaan ratkaisuja on haettu yksitellen. Emme voi enää tyytyä tilkkimiseen. Tarvitsemme laajan uudistuksen, jossa apu löytyy ajoissa ja kulkee ihmisen mukana, Kosonen sanoo.

KESKUSTA pitää tällä hetkellä ongelmana paitsi palvelujen puutetta myös hoidon hajanaisuutta. Keskustan mukaan nyt ihmiset joutuvat kertomaan tilanteensa yhä uudelleen eri ammattilaisille, eikä kukaan kanna kokonaisvastuuta hoidosta.

Keskustan esittämässä mallissa hoito rakentuu jatkuvuuden varaan ja yhdellä lääkärillä ja tiimillä on kokonaisvastuu ihmisen hoidosta. Keskustan mukaan näin varmistetaan, että ongelmat tunnistetaan ajoissa, hoito ei katkea ja palvelut toimivat yhteen ihmisen ympärillä.

Keskustan mallissa tuki viedään helposti saavutettavaksi kaikille koko maassa ja perheitä tuetaan kokonaisuutena.

Keskusta haluaa vahvistaa perusterveydenhuollon mielenterveysosaamista ja uudistaa terapiatakuun vastaamaan eri elämäntilanteita. Keskusta laajentaisi terapiatakuun koskemaan kaikkia ikäryhmiä vähintään 29-vuotiaisiin saakka, kun tällä hetkellä se koskee alle 23-vuotiaita.

Puolue turvaisi psykiatrisen hoidon resurssit ja kokoaisi päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi.