Keskusta paaluttaa eduskuntavaalien päätavoitteet – puoluekokous jatkuu viimeistä päivää Lappeenrannassa

Keskustan puoluekokous jatkuu tänään viimeistä päivää Lappeenrannassa. Puoluekokous käyttää puolueessa suurinta valtaa ja linjaa periaatteellisista asioista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aamulla luvassa ovat puoluekokouksen niin sanotut päätösasiat, jotka esiteltiin perjantaina.

Päätösasioita ovat muun muassa periaatteellinen talous- ja toimintasuunnitelma, jäsenmaksut, puoluevaltuuston jäsenten vaali, aloitteet ja eduskuntavaaliohjelman 2023 päätavoitteet ja poliittiset kannanotot.

Saarikko taiteili oikeuksien ja vastuun välillä

Puheenjohtaja Annika Saarikon (kesk.) poliittinen katsaus eilen taiteili heikoimmille kuuluvan perusturvan, kansalaisia kuristavan hintojen nousun ja esimerkiksi velkaantumiseen liittyvän vastuun välillä.

Saarikko sanoi, että nyt velalle on tullut hinta ja velkaantuminen on taitettava heti, kun se vain on mahdollista. Hänen mukaansa hädän tullen roti on palaamassa puheisiin ja työn ja yrittämisen merkitys korostuu taas.

- Tälläkään kertaa kaikki ei ollut toisin, kuten vasemmisto halusi uskoa, ja vähän uskotella, hän sanoi.

Saarikko nosti puheessaan esille työttömille ”yhdenvertaisen ansiosidonnaisen turvan”, puhui työperäisen maahanmuuton edistämisestä sekä siitä, että työtä on otettava työvoimapulan aikana vastaan.

Puheen yksi keskeisiä teemoja oli se, että ihmisiä saataisi töihin. Saarikon mukaan syntyy vaikea ”etuuksien pudotuspeli”, jos näin ei tapahdu.