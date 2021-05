Keskusta täräytti eduskunnassa kysymyksen ”julmistelijoille” – tästä on kyse

”Käsillä oleva ratkaisu on iso ja periaatteellinenkin. On hyvä, että ihmiset ovat hereillä. Kyse on heidän, suomalaisten veronmaksajien rahoista. Tähän asti keskustelu EU:n elpymispaketista on kuitenkin ollut melkoista pelottelua. Yhdet sanovat maailmanlopun tulevan, jos pakettia ei hyväksytä. Toiset sanovat Suomen itsenäisyyden menevän, jos se hyväksytään. Kyllä ihmiset osaavat ajatella itse. Myös me kansanedustajat”, sanoo keskustan kansanedustaja Arto Pirttilahti keskustan ryhmäpuheenvuorossa.