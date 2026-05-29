Politiikka
29.5.2026 10:32 ・ Päivitetty: 29.5.2026 10:32
Keskusta uhkaa välikysymyksellä – ”Suuntaa pitää muuttaa”
Keskusta harkitsee Petteri Orpon (kok.) hallitukselle välikysymystä nuorten työttömyydestä ja tulevaisuudenuskon heikkenemisestä. Asiasta kertoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.
Alkava viikonloppu on koulujen päättäjäis- ja valmistujaisjuhlien aikaa kautta Suomen. Liian monelle nuorelle tulevaisuus näyttäytyy kuitenkin poikkeuksellisen epävarmana. Töitä ei ole. Hallitus on päästänyt nuorten työttömyyden pahemaan niin, että alle 30-vuotiaita on työttömänä jo noin 76 000, Kurvinen sanoo tiedotteessaan.
Hän huomauttaa, että samalla lasten, nuorten ja perheiden tukea on osana sosiaali- ja terveyspalveluihin tehtyjä leikkauksia karsittu. Koulutusta keskitetään ankarasti.
– Kaikki tämä näkyy osaltaan nuorten tulevaisuuden uskon romahtamisena lyhyessä ajassa. Nuorisobarometrin mukaan vain joka kuudes nuori suhtautuu tulevaisuuteen myönteisesti. Näin ei voi jatkua. Suuntaa pitää muuttaa. Nuoret läheisineen ansaitsevat parempaa: työtä, turvaa ja tulevaisuuden uskoa.
– Siksi Keskusta harkitsee välikysymystä nuorten työttömyydestä ja tulevaisuudenuskon heikkenemisestä, Kurvinen toteaa tiedotteessaan.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.