Keskusta uhkaa välikysymyksellä – ”Suuntaa pitää muuttaa”

Keskusta harkitsee Petteri Orpon (kok.) hallitukselle välikysymystä nuorten työttömyydestä ja tulevaisuudenuskon heikkenemisestä. Asiasta kertoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.

Alkava viikonloppu on koulujen päättäjäis- ja valmistujaisjuhlien aikaa kautta Suomen. Liian monelle nuorelle tulevaisuus näyttäytyy kuitenkin poikkeuksellisen epävarmana. Töitä ei ole. Hallitus on päästänyt nuorten työttömyyden pahemaan niin, että alle 30-vuotiaita on työttömänä jo noin 76 000, Kurvinen sanoo tiedotteessaan.

Hän huomauttaa, että samalla lasten, nuorten ja perheiden tukea on osana sosiaali- ja terveyspalveluihin tehtyjä leikkauksia karsittu. Koulutusta keskitetään ankarasti.

– Kaikki tämä näkyy osaltaan nuorten tulevaisuuden uskon romahtamisena lyhyessä ajassa. Nuorisobarometrin mukaan vain joka kuudes nuori suhtautuu tulevaisuuteen myönteisesti. Näin ei voi jatkua. Suuntaa pitää muuttaa. Nuoret läheisineen ansaitsevat parempaa: työtä, turvaa ja tulevaisuuden uskoa.