Keskustan kansanedustaja vaatii poliisia selvittämään Sari Essayahin toimintaa

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä tiedottaa olevansa ällistynyt kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin kommenteista, joissa hän on lähtenyt puolustamaan Pori Jazzin toimitusjohtajaa Aki Ruotsalaa.

Kärnä vaatii poliisia tutkimaan Essayahin ja kristillisdemokraattien toiminnan.

– Ruotsala on kristillisdemokraattien korkeimman päättävän elimen eli puoluevaltuuston puheenjohtaja. Hän on aiheuttanut miljoonille suomalaisille mielipahaa väittämällä, että seksuaali-identiteetti on ihmisen oma valinta, vaikka tosiasiassa kyse on synnynnäisestä ominaisuudesta. Minulle on yhdentekevää mitä mieltä KD on ihmisten oikeudesta tasa-arvoiseen avioliittoon, mutta asettumalla puolustamaan Ruotsalan lausuntoja Essayah asettaa itsensä puolueen puheenjohtajana tiedettä ja ihmisoikeuksia vastaan, Kärnä tiedottaa.

Kärnä vaatii, että poliisin on välittömästi selvitettävä, ovatko kristillisdemokraatit puolueena avoimen syrjivä ja rasistinen järjestö seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

– En voi käsittää, että tällainen olennaisesti ihmisoikeuksien ja hyvien tapojen vastainen kommentointi sekä toiminta sallitaan Suomessa. Etenkään sitä en käsitä, että siitä vastaa nyt jälleen kerran yksi eduskuntapuolueista. Perussuomalaisten Halla-aho on joutunut oikeuteen ja tuomituksi vähemmästä! Puhumattakaan Suomen Vastarintaliikkeestä, joka sekin lakkautettiin oikeutetusti. Tällä hetkellä kysymys kuuluu, mitä tehdään kristillisdemokraateille, Aki Ruotsalalle ja Sari Essayahille? Eiköhän vuonna 2018 olis aika yhdessä todeta, että me sanomme ei homofoobiselle roskalle. Olemme sitten poliittiselta kannaltamme oikealta, vasemmalta tai jostain siitä väliltä, Kärnä päättää.