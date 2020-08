Keskustan kansanedustaja: ”Veikkauksen tulojen pienenemistä järjestöille ei ole tarvetta korvata täysimääräisesti”

Kansanedustaja Joonas Könttä (kesk.) väläyttää rahapelijärjestelmän muuttamista säänneltyyn lisenssimalliin myös Suomessa.

Hän tiedottaa kirjoittamastaan blogista.

– Rahapelijärjestelmässä siirtyminen säänneltyyn lisenssimalliin olisi järkevä tapa toteuttaa suomalaista rahapelaamista tulevaisuudessa. Tässä myös Veikkauksella olisi edelleen merkittävä rooli. Samalla yhtiö voisi kasvaa myös kansainvälisesti, Könttä toteaa.

Köntän mukaan Suomessa voitaisiin säännellä fyysisen pelaamisen mahdollisuuksia Suomessa:

– Sallia esimerkiksi kasinot ja pelikoneet valvotuissa tiloissa vain kotimaisille yhtiöille, esimerkiksi Veikkaukselle ja PAF:lle. Ulkomaisten yhtiöiden toimintaa säänneltäisiin maassamme lisenssien kautta. Verotuksella keräisimme vastaavan tai suuremman potin kuin mitä nyt veikkaustappiorahoilla saamme.

Veikkauksen edunsaajien suhteen kansanedustaja näkee, että korvaavat toimet on löydettävä budjettirahoituksesta. Samalla on käytävä läpi edunsaajien rahoituksen tarpeet ja niiden tarpeenmukaisuus. Könttä katsoo, että myös leikkausvaraa on edunsaajakentällä.

– On selvää, että veikkaushäviörahoilla pyörivät edunsaajat vastustavat muutoksia nykyjärjestelmään, jotka vähentäisivät suomalaisten häviämien rahojen määrää. Ymmärrän huolen rahoituksesta, mutta on valtiovallan tehtävä päättää, kuinka rahoitus järjestetään.

– Mielestäni budjettirahoitus olisi järkevin tapa katkaista epäterve suhde edunsaajien ja uhkapelaamisen välillä. Edunsaajapuolella on myös leikkaamisvaraa. Veikkauksen tulojen pienenemistä järjestöille ei ole tarvetta korvata täysimääräisesti. Huomioitavaa on sekin, että edunsaajat eivät ole koskaan tyytyneet edellisvuotta pienempään rahapottiin. Nyt on tullut aika ravistella tätäkin järjestelmää, Könttä kirjoittaa.