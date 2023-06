Keskustan Kosonen ja SDP:n Qvintus aloittivat podcastin – Mitä pidempi hallitusohjelma, sitä pienempi luottamus

Keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen ja SDP:n ruotsinkielisen piirin puheenjohtaja Dimitri Qvintus ovat aloittaneet Poditiikkaa-nimisen yhteisen podcastin. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Yritämme kertoa kuulijoille, mitä politiikan kulisseissa ihan oikeasti tapahtuu, Qvintus ja Kosonen kertovat Twitterissä.

Ensimmäinen jakso on jo julki ja siinä taustoitetaan hallitusneuvotteluja, joista molemmilla on omaakin kokemusta.

Qvintus sanoo ensimmäisessä podcast-jaksossa, että hyvä muistisääntö politiikassa on seuraava: mitä pidempi hallitusohjelma, sitä pienempi luottamus hallituspuolueiden välillä.

– Jos Petteri Orpo (kok.) hallituksen muodostajana ja neuvottelevat puolueet haluavat tai joutuvat tappelemaan pilkun paikasta, että se menee oikeasti ihan super-detaljitasolle se hallitusohjelmakirjaus, sillähän pyritään välttämään se, että kun vuoden tai kahden päästä asiaa edistetään hallituksessa, ei tarvitse enää lähteä tulkintatappeluun. Mutta minä en usko, vaikka hallitusohjelma olisi kuinka yksityiskohtainen ja pitkä, siitä huolimatta tulkintatappeluita tulee, Qvintus sanoo.

Mediassa on ollut tietoja, että tulevan Orpon hallituksen ohjelma olisi jopa 300-sivuinen.

Hanna Kosonen arvelee hallitusneuvottelujen kestäneen niin kauan, koska edeltäviä kriisejä on ollut maailmassa paljon, esimerkiksi Venäjän aloittamas hyökkäyssota Ukrainassa ja korona.

– Meillä on sitten sellaisia äityneitä kriisejä pitkältä ajalta kuten sote, jotka pitäisi pystyä jollakin tavalla ratkaisemaan tällä kaudella. Vaikea tilanne on yhteiskunnassa, maailman tilanne on vaikea. Näiden kaikkien ratkaiseminen yhdessä ei ole ihan helppoa, Kosonen toteaa.

– Minä en mittaa hallitusohjelman hyvyyttä siinä, että kuka sen nopeimmin valmistaa, vaan sisällössä.