Keskustan Ovaskasta liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on valinnut järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen keskustan Jouni Ovaskan. Ovaska on toisen kauden kansanedustaja Pirkanmaalta.

– Tämän vaalikauden tärkeimpiä liikennepoliittisia asioita on huolehtia perusväylänpidosta, nykyiset ja tiet ja raiteet on saatava kuntoon. Hyväkuntoinen liikenneverkko on myös huoltovarmuus- ja turvallisuuskysymys , Ovaska sanoo tiedotteessa.