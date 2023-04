Keskustan sisällä kiehahti: ”Naurettavaa uhriutumista”

Keskusta jätti eilen vastaamatta hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin. Puolueen vastaus oli A4-liuska, jossa lähinnä ilmoitettiin opposition kutsuvan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Keskustan Helsingin piirin varapuheenjohtaja Harriet Lonka ei voi ymmärtää puolueensa toimintaa. Hän kirjoittaa asiasta Twitterissä.

– Mitä ihmettä! Keskustalla puoluehallitus ja -valtuusto tulevana viikonloppuna, mutta ratkaisu tulee näille tiedotusasiana. En käsitä, eikö vastauksessa olisi juuri voitu esittää tulevan oppositiopolitiikan linjat. Naurettavaa uhriutumista tämä paperi, Lonka sanoo.

Keskustelussa Liike nytissä nykyään vaikuttava Mikael Jungner huomauttaa Longalle, että tunnustelukysymykset oli tarkoitettu eduskuntaryhmälle.

– Se ei tee tätä paperia yhtään fiksummaksi. Ja puolueen puheenjohtaja tästä kaikesta vastuun kantaa, ei eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Lonka vastaa.

– Eikös puoluehallitus jo yhteen kertaan tämän asian käsitellyt? Ainakin lehdissä oli että puheenjohtajan tilannearvio sai tukea, kirjoittaa puolestaan keskustalainen Keski-Suomen hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula.

– Minulle on kerrottu, että puoluevaltuusto on puolueen ylin päättävä elin puoluekokousten välillä. Luulisi, että hallitukseen osallistuminen olisi tämän vallankäytön väärti asia. Mutta olen varmaan väärässä. Joskus on kuitenkin ollut puhetta avoimesta kansanliikkeestä, Lonka vastaa.

Aulan ja Longan sananvaihto jatkuu.

– Muistelen että myös piirien johto olisi tukenut puheenjohtajan arviota että mennään suosiolla oppositioon, Aula kirjoittaa.

– Kun puheenjohtaja hönkäisee tällaisen ajatuksen heti pettymyksen aiheuttamien vaalien jälkeisinä hetkinä, valtaa hän silloin ilmatilan omalle ajatukselleen. Piirin vpj:nä ja puoluehallituksen sekä puoluevaltuuston jäsenenä en missä kohdassa ole tätä ajatusta tukenut, Lonka jatkaa.

– Kyllä hallituksessa ollessakin on (ja olisi ollut) mahdollista korjata ja terävöittää linjaansa. Silkkaa velttoilua. Eikä keskusta ole pieni puolue, vaan keskisuuri yhäti, Lonka sanoo vielä myöhemmin keskustellessaan jo toisen Twitter-käyttäjän kanssa.