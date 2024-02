Keskustasta ärähdys: “Pääministerin on aika ottaa ohjat käsiinsä” – kyse on myös turvallisuudesta

Kansanedustaja, entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) vetoaa hallitukseen, ammattiyhdistysliikkeeseen ja elinkeinoelämään työmarkkinoiden tilanteen rauhoittamiseksi ja ratkaisemiseksi. Demokraatti Demokraatti

Hän perustelee vetoomustaan kolmella syyllä: ihmisten arki on työtaistelujen jatkuessa menossa kohtuuttoman hankalaksi ja Suomen talouden alamäki on jyrkkenemässä.

– Kolmanneksi, näissä oloissa kyse on myös Suomen turvallisuudesta. En tarkoita, etteivätkö maamme viranomaiset olisi varautuneita ja valppaita. Tiedän, että he ovat, Kaikkonen toteaa tiedotteessa.

Ex-puolustusministeri kertoo tarkoittavansa sitä, että sisäisesti eripurainen maa kestää huonosti ulkoapäin tulevan.

– Etenkin nyt, kun ajat ovat arvaamattomat ja itänaapuri koettelee Suomea.

ULOSPÄÄSY tilanteesta vaatii Kaikkosen mielestä sitä, että hallituksen puolelta pääministeri Petteri Orpon (kok.) on aika ottaa ohjat käsiinsä.

– On vaikea nähdä eteenpäin pääsemistä ilman, että pääministeri alkaa tätä ratkaista. Toivon pääministerin ymmärtävän, mitä kello on lyönyt ja lyömässä. Myös hallituksen on tultava vastaan.

Työelämää pitää uudistaa, Kaikkonen painottaa, koska ilman töitä oleville suomalaisille pitää saada töitä ja lisää ihmisiä pitää saada töihin.

– Muutoin Suomi ei velka- ja muista talousongelmistaan selviydy. Hallituksessa pitäisi kuitenkin viimein ymmärtää, että jyräämisen sijaan uudistukset kannattaisi tehdä sopimalla. Kyllä työntekijät tarvitsevat myös turvaa.

Ammattiyhdistysliikkeen pitäisi hänen mielestään puolestaan hyväksyä, että kolmikannassa ja kansanvallassa myös vaaleilla valituilla päättäjillä on aloiteoikeus.

– Ehkäpä myös Etelärannasta voitaisiin alkaa myötävaikuttaa tilanteen ratkaisemiseksi. Koko ajan kalliimmaksi tämä käy elinkeinoelämällekin.