Keskustasta murahdus: ”Yritysten suojavarusteet kyllä kelpaavat ulkomaille. Tähän on tultava muutos.”

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen on huolissaan sosiaali- ja terveysministeriön luottamuksesta kansan parissa koronavirustilanteen hoitamisessa.

DEMOKRAATTI Demokraatti

Viimeisimpänä ministeriön epidemiatoimenpiteitä johtava virkamies antoi julkisuuteen Suomen linjasta lausuntoja, joita pääministerin piti oikoa. Tällainen on Honkosen mukaan lähes ennenkuulumatonta.

”Asiat on sosiaali- ja terveysministeriössä saatava nyt tavalla tai toisella järjestykseen. Ministeriö on etulinjassa tässä kriisissä. Siksi ihmisten on voitava luottaa siihen, että asiat ovat viimeistä piirua myöten hallinnassa.”

Honkosen mukaan sosiaali- ja terveysministeriöllä on kaksi nopeaa tapaa luottamuksen vahvistamiseen.

”Yrittäjiltä eri puolilta Suomea tulee jatkuvasti palautetta siitä, että heillä olisi valmius tuottaa suojavarusteita, mutta enemmän sääntö kuin poikkeus on, että sosiaali- ja terveysministeriö, saati Huoltovarmuuskeskus, ei edes vastaa yhteydenottoihin. Sen sijaan yritysten suojavarusteet kyllä kelpaavat ulkomaille. Tähän on tultava muutos. Ihmiset ihmettelevät, kun koko ajan valitetaan pulaa suojavarusteista, mutta yritysten tuotteet ja yhteistyötarjoukset eivät kelpaa.”

Honkonen huomauttaa tiedotteessaaan, että muu maailma ja Eurooppa hyvin pitkälle käyttää kasvomaskeja.

”Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö sen sijaan selvittää asiaa. Sinällään on hyvä, että selvitys tehdään. Se mitä suomalaiset kuitenkin todella tarvitsevat nyt, kun rajoituksiakin on höllennetty, on selkeät ohjeet maskien turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Ihmiset kun niitä tosiaan jo käyttävät.”