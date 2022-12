Keskustasta torpattiin kokonaan yksi hallitusvaihtoehto – mitä sanoo Annika Saarikko?

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on todennut aiemmin, että keskustaa koko vaalikauden vaivannut kannatusalho ei johdu siitä, mitä puolue on pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksessa saanut aikaiseksi. Johannes Ijäs Demokraatti

– Ei niinkään ne asiat, joita tämän vaalikauden kuluessa on tehty, vaan enemmänkin keiden kanssa on tehty. Mielikuva hallituksesta ei ole ollut keskustan näköinen, hän on analysoinut.

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi on tehnyt hallituksen yhteiselosta suorat johtopäätökset ja sanonut, että tällä hallituspohjalla ei voida jatkaa tulevalla hallituskaudella. Lohen kanta on siis se, että yksi koalitiovaihtoehto on jo tässä vaiheessa pois pelistä.

DEMOKRAATTI kysyi myös Annika Saarikolta, kuinka ikävän muistijäljen nykyinen hallitus on puolueeseen jättänyt.

– Hallitusvastuuta on kannettu nyt liki kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Vastuuta on kannettu ja siitä maksetaan vastuunkantajan hintaa. Mielikuva hallituksesta on ollut punavihreämpi kuin sen teot todellisuudessa. Tämä rokottaa keskustaa, joka on ei-vasemmistolainen puolue, Saarikko vastaa.

Kommentit Saarikolta kysyttiin eilen Politiikan toimittajat ry:n järjestämän tilaisuuden jälkeen. Tilaisuudessa Saarikko oli debatoinut perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran kanssa.

Markus Lohi on ollut sitä mieltä, että tämä hallituspohja ei voi enää voi jatkaa. Jaatteko tämän varapuheenjohtajan näkemyksen?

– Olomme ei ole ollut tässä hallituspohjassa kotoisa, vaikka samalla totean, että paljon hyvää on saatu yhdessä aikaiseksi. Ennen kaikkea hoidettu kriisejä vastuullisella tavalla. Hallituspohjan muodostamisesta saattaa tulla Suomessa joka tapauksessa hyvin hankalaa ja siksi on parempi, että hallituspohjapeliä en tässä yhteydessä ryhdy avaamaan. Oleellisinta, mitä keskustan puheenjohtajana mietin – koko keskustan johtokin – on se, miten me varmistamme, että luottamus keskustaan lisääntyy näissä eduskuntavaaleissa, Saarikko sanoo.

Mutta ette sulje pois tätä vaihtoehtoa?

– En ota mitään kantaa hallituspohjaan.

KESKUSTAN entisen puheenjohtajan Katri Kulmunin mukaan puolueen olisi pitänyt lähteä hallituksesta jo 2021 puoliväliriihessä talouspolitiikan näkökulmasta. Kulmuni on kertonut kantansa Ilta-Sanomille.

Annika Saarikko, oletteko samaa mieltä?

– Muistan nuo vaiheet erittäin tarkoin ja sekin oli todellinen vaihtoehto. Kriisit ovat pitäneet tätä hallitusta pystyssä. Silloin elimme vielä koronan aikaa, Saarikko vastaa muttei kommentoi kantaansa tätä tarkemmin.

Politiikan toimittajien tilaisuudessa Riikka Purraa pyydettiin pohtimaan, mitä keskustan pitää tehdä, jotta sen kannatus kääntyy nousuun.

– Minusta olisi mukava, että keskustan kannatus olisi hieman korkeampi. Se antaisi mahdollisuuksia selvästi enemmän porvarihallituksen suuntaan. En usko, että keskusta tällaisilla kannatusluvuilla sellaisesta haaveilee. Tai mistä minä tiedän, mutta näin voisin kuvitella, Purra vastasi.

Demokraatti kysyi Purralta, tarkoittiko hän tällä, että hän toivoisi Suomeen porvarihallitusta.

Purran mukaan hän viittasi ainoastaan siihen, että on parempi, mikäli on enemmän hallituspohja-vaihtoehtoja.

– Kuten olen koko ajan sanonut, niin ei meillä ole mitään suosikkeja tai inhokkeja. Ensin tässä käydään ne vaalit.