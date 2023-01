Ketään ei saa jättää yksin – liian moni vanhus elää yksinäisyydessä odottaen hoitajan käyntiä

Keskustelu ikäihmisten hoidosta käy kiivaana. Laitoshoidon taso on jatkuvasti keskustelun kohteena. Laitoshoidon hoitajamitoituksesta on saatu aikaan päätös. Toisaalta kotihoitoa ja omaishoitoa pyritään kehittämään. Tähän kotona tehtävään hoitoon ei voi tehdä yhtä selkeää mitoitusta. Tärkeää on pitää huolta siitä, että kotihoitajia on riittävästi.